北台飆高溫、南台防午後雷雨 天氣「複製貼上」持續到週末

台灣天氣仍偏向夏季型態，除了午後雷陣雨以外，要防範極端高溫，民眾出門務必要做好防曬工作。（資料照）

2025/08/28 09:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）天氣依然與過去幾天大同小異，環境風向大致是偏東到東南風，迎風面的花東到恆春半島地區，容易受海上對流雲系發展移入影響而有局部短暫陣雨，其他地區上午期間普遍是晴到多雲，午後時段在山區附近仍會有熱對流雲系發展影響，帶來局部短暫雷陣雨。

天氣風險分析師歐宗學指出，節氣已經來到秋天，但台灣天氣仍偏向夏季型態，除了午後雷陣雨以外，今雲量預估較昨天更少，相對地氣溫就容易升高，各地白天高溫都可達32-34度，雙北至桃園，以及中南部內陸地區有局部36度高溫發生機會，特別是台北盆地延伸到桃園市區這個部分，由於偏東風過山沉降增溫作用的影響，可能出現更極端的高溫，同樣有37-38度高溫出現可能，民眾出門務必要做好防曬工作，尤其是勞力工作者要適時休息降溫，並補充水分及電解質。

請繼續往下閱讀...

這樣的天氣型態至少會延續到週末，午後雷雨降雨區域及時間可能每天略有不同，下午期間在外活動別忘了持續留意天氣變化狀況。預估下週太平洋高壓勢力有逐漸減弱東退的趨勢，屆時便要留意台灣東方海面是否會再有低壓系統發展活動，目前的預報趨勢來看確實有這樣的機會，不過低壓的強度、移動方向及路徑等都還不太明朗，也無法確定可能為台灣帶來甚麼樣的影響，還有時間可以觀察看看後續的預報變化。

