墾丁連日豪雨釀污染！船帆石油漆入海 核三廠泥流疑慮待解

船帆石有業者油漆入海，影響沙灘景觀。（民眾提供）

2025/08/28 09:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近半月來豪雨不斷，墾丁國家公園內外接連傳出環境汙染問題，引發關注。船帆石海灘上游驚傳民宿業者裝潢油漆污水排入野溪，導致溪水夾帶油漆流入海洋，墾丁國家公園管理處（墾管處）已展開調查，並依《國家公園法》開罰3000元，同時通報屏東縣環保局依水汙染防治法追查。此外，核三廠出水口附近海域近期傳出泥沙漂流，疑與光電工程有關，是否衝擊珊瑚生態，墾管處已委託專家長期監測，呼籲各界共同守護墾丁生態。

墾管處表示，船帆石汙染事件經地形判斷，汙染源來自上游野溪，初步查出可能為民宿業者裝潢工程排放的油漆污水所致。墾管處迅速派員前往調查，並聯繫保七總隊第八大隊協同取締，依《國家公園法》第13條第1項第3款，對污染水質行為開罰3000元，後續水污染相關違規將由屏東縣環保局依法處理。

針對核三廠附近海域的泥沙漂流疑慮，墾管處派員實地勘查，確認海域目前無明顯異狀，初步研判泥沙現象為特殊天候及海流造成的短期景況，而非長期污染。由於核三廠非國家公園範圍，墾管處已將相關資訊通報主管機關，督促針對光電工程的水土保持計畫進行查處。為確保珊瑚等海洋生態未受影響，墾管處已委託專家學者展開長期監測，並要求受託單位加快調查進度，後續結果將向公眾公開。

墾管處重申，墾丁國家公園是台灣重要的生態與觀光資產，呼籲居民與遊客切勿隨意排放汙染物，並遵守相關環保法規。如發現違法行為，可撥打墾管處通報專線08-8861321或聯繫環保機關。墾管處也將持續加強巡查與監測，確保這片南國淨土的生態之美得以永續保存。

船帆石有業者油漆入海挨罰。（墾管處提供）

核三廠出水口傳出光電工程泥流入海，但這兩日無異狀。（記者蔡宗憲攝）

