嘉縣崇美農場友善耕作 設棲架吸引黑翅鳶減少鼠害

嘉義縣崇美農場善待土地，不用化學農藥、化學肥料及除草劑方式經營。（農糧署提供）

2025/08/28 09:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣崇美農場負責人邱崇展與林美珠，回鄉從農17年，以友善農法耕作，並加入義竹鄉農會輔導的青農聯誼會，透過農會與農業改良場協助，成為義竹鄉農會友善審認團體首批成員，由農會輔導升級，進入有機驗證行列，還設棲架吸引黑翅鳶進行生物防治。

農糧署南區分署表示，政府針對有機（含有機轉型期）驗證及友善環境耕作的農友，可申請維護生態保育獎勵每公頃3萬元，有機轉型期另有3到5萬元不等的生產補貼，支持有機農業。

林美珠說，農場以半放生農法經營，不用化學農藥、化學肥料及除草劑，以作物輪作、多樣栽培來解決單一作物易生病蟲害問題，透過對作物特性的瞭解，以自然栽培防治及間作方式來抑制害蟲及雜草，田區常可看見茄子與秋葵緊鄰，火龍果樹下長滿地瓜葉，追求適地適時適種，維持少量多樣化種植以分散風險，種植品項從水稻、無花果、香蕉、紅龍果、百香果、黃金果、秋葵、番茄、茄子、絲瓜等各式蔬果，9成產品在全聯上架。

邱崇展說，歷經丹娜絲颱風後，崇美農園部分溫室及農作物受損，無花果、黃金果倖存，秋葵生命力旺盛，適逢產季，獲消費者歡迎；他說，農場裡有桿子豎立，利用架設棲架，吸引黑翅鳶能短暫停留，減少田間鼠害及鳥害，達到生物防治，田區不用藥，避免被吸引來的猛禽無辜遭受毒害；園內還有雞群及蜜蜂等具有豐富生態，農閒時提供食農教育課程，讓消費者了解食物來源、培養食物選擇能力，更認識有機農產品。

農糧署南區分署表示，有機友善環境耕作栽培有助維護土壤健康及環境永續，符合ESG企業永續的理念，義竹鄉農會協助農友度過慣行轉型有機友善耕作的難關，透過陪伴、溝通與稽查方式，提供農友有機相關教育訓練、推廣農法及農藥檢測等輔導措施，輔導崇美農場升級成為有機驗證。

農糧署南區分署說，政府也針對有機驗證及檢驗費個人補助9成、有機適用肥料每公頃補助3萬元，還有相關溫（網）室補助、生產及加工設備補助等輔導措施。

崇美農場設立棲架吸引黑翅鳶能短暫停留以減少田間鼠害及鳥害，達到生物防治。（農糧署提供）

