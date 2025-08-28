為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    壽山沿線多處道路邊坡滑動 高市府砸1500萬強化安全

    萬壽路施工前景象。 （道工處提供）

    萬壽路施工前景象。 （道工處提供）

    2025/08/28 08:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山是天然????硓石（珊瑚礁岩）地質，受颱風豪雨沖刷土石，造成萬壽路、興國路、柴山大路等部分路段邊坡滑動、路面坍陷，工務局投入1500萬經費，重建護坡共構擋土牆等，已完工通車。

    近2年受颱風及強降雨侵襲，造成高雄多處山區道路災情，市府向中央申請經費，先前已完成東高雄甲仙、六龜、杉林、內門、旗山等區多處道路復原重建，近期再加強市區壽山萬壽路、興國路、柴山大路等邊坡穩定性，維護高雄後山秘境的觀光通行安全。

    有「高雄人後山」之稱的壽山，依山傍海，萬壽路及興國路位於壽山東南側，可通往法興寺、忠烈祠、觀景台、壽山動物園等景點；柴山大路則位於壽山西北側，自西子灣往上，有小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、大自然海蝕洞等海岸秘境，前來朝聖的遊客絡繹不絕。

    壽山是天然????硓石（珊瑚礁岩）地質，受颱風豪雨沖刷土石，造成萬壽路、興國路、柴山大路部分路段邊坡滑動、路面坍陷，工務局此次投入工程經費1500萬元，以打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修道路側溝、新設防落石網、鋼板護欄等多元方式，穩固邊坡並提升防護，確保通行安全，已完工開放。

    工務局道工處指出，除穩固邊坡、減少土石流失，提升壽山觀光韌性，另於路側裝設反光防撞桿，加強路段警示，提醒民眾行經時多加留意。同時邀請高雄市土木技師公會、中華民國大地工程技師公會協助審查，強化未來減災效能、延長道路生命週期。

    萬壽路施工後景象。 （道工處提供）

    萬壽路施工後景象。 （道工處提供）

    柴山大路施工前景象。 （道工處提供）

    柴山大路施工前景象。 （道工處提供）

    柴山大路施工後，下邊坡設鋼軌樁加固。（道工處提供）

    柴山大路施工後，下邊坡設鋼軌樁加固。（道工處提供）

