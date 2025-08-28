為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    找伴送好禮 新北寵物認養8/30、8/31見

    動保處8月30日於板橋家樂福舉辦認養會，第二場8月31在新莊IKEA辦理。圖為將參加第一場認養會的貓咪「橘子」。（圖由新北市動保處提供）

    2025/08/28 08:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕七夕在即，新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，動保處將於8月底週末連續舉辦2場毛寶貝認養活動，第一場在8月30日於板橋家樂福舉辦，第二場8月31在新莊IKEA辦理認養會；現場備有豐厚認養「嫁妝」與禮物贈送認養成功的民眾。

    動保處表示，30日將於板橋家樂福舉行七夕認養會，活動推出「1+1犬貓認養會」，鼓勵民眾為單身毛寶貝們尋找夥伴，當日將有5犬8貓，還設有人體彩繪區，邀請民眾將心愛寵物和家人畫在身上，分享照片可參加抽獎活動，成功認養者更可獲得七夕限定玫瑰花。

    動保處指出，31日於新莊IKEA舉辦認養會，將有3犬10貓提供認養，成功認養可領取大禮包，IKEA也準備人氣狗娃娃要送當日被認養的毛寶貝。

    動保員徐雅萱表示，每隻犬貓的個性與特點都被清楚記載於寵物卡中，以便有意認養的民眾了解，專業志工團隊也會在現場媒合民眾挑選適合犬貓；新北市共有8間動物之家，盼藉由定期舉辦認養會，讓犬貓有機會和民眾互動，提高被領養的機率，可關注動保處粉專獲取活動資訊。

