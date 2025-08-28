Mamaway稱「嬰兒奶粉一半以上都是糖」還扯核能 醫師批胡說八道

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑，後續「媽媽餵」又發聲明稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發外界進一步炎上。（圖擷自臉書）

2025/08/28 10:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑，後續「媽媽餵」又發聲明稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發外界進一步炎上，醫師蘇怡寧批評胡說八道、引用錯誤資訊；醫師杜承哲也發文批評，製造媽媽們恐慌和焦慮真的非常不可取，「我這篇評論就放在這裡，要告來告。」

「媽媽餵」（Mamaway）日前拍片宣稱，「你知道你給小朋友喝的奶粉，到底有多甜嗎？假設一瓶奶粉，它有一半以上，它全部都是糖，等於2大瓶可樂，你有辦法想像你小朋友每天喝的都是糖嗎？」

請繼續往下閱讀...

相關說法引發外界議論，醫師蘇怡寧也質疑「媽媽餵」沒搞懂嬰兒配方食品跟較大嬰兒配方食品的差別，強調明明嬰兒配方奶粉（Infant Formula）含糖量跟母乳差不多，這種都是很容易可以搜尋到的資訊，為什麼要這樣胡說八道呢？

針對說法遭質疑「媽媽餵」後續又發出5點聲明，稱對於對於國內外育嬰的新研究、新發現，並非沒有依據的一派胡言或異想天開，並指「提倡哺乳純粹是了解母乳就像『核能』一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下稍微平衡報導！畢竟配方奶利益龐大，自然鼓吹者眾」、「影片中沒有針對特定品牌或產品，但在2024年5月權威外媒報導仍有配方奶領導品牌因添加糖的問題被關注」。

對於不少網友PO圖質疑，「媽媽餵」透過品牌帳號留言，要求網友下架影片、相關評論，若擅自引用公司影像、商標、員工個人肖像等等，不排除將依法追訴。也有律師留言質疑「不要浪費司法資源」。

蘇怡寧對此也再度發文批評，質疑「媽媽餵」PO出的連結基本上都不是正式的科學文獻，並質疑「媽媽餵」宣稱「奶粉一瓶超過一半以上都是糖」的佐證文獻究竟出自哪裡，蘇怡寧也砲轟「你說是平衡報導結果講一些沒有根據的恐怖錯誤觀念，有人用謊言來做平衡報導的嗎？」

蘇怡寧也提到，如果對於台灣的這些配方奶覺得哪一家有問題請指名提出來大家一起來幫你檢視，不要開地圖砲，這樣連主管機關食藥署都會很怒，你當大家都沒在做事喔？對於「媽媽餵」喊告，蘇怡寧也回嗆「有本事你衝著我來吧」。

醫師杜承哲也發文直言，「我這篇評論就放在這裡，要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取。」他也呼籲民眾不要有母乳焦慮，不論是母乳還是配方奶都很好，依照母親身體的情況，選擇能順利、讓媽媽身心穩定的方法，對小朋友就是好的。

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑，後續「媽媽餵」又發聲明稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發外界進一步炎上。（圖擷自threads）

對於不少網友PO圖質疑，「媽媽餵」透過品牌帳號留言，要求網友下架影片、相關評論，否則將提告，也有律師質疑「不要浪費司法資源」。（圖擷自threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法