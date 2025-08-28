台中逢甲商圈小綠人會「溫馨提醒」 遊客過馬路呼「卡哇伊」

逢甲商圈路口「小綠人」顯示不闖紅燈字樣。（記者黃旭磊攝）

2025/08/28 08:47

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中逢甲商圈去年創下近800萬旅客人流，店家年度整體營收攀升突破71億元，暑假持續湧入人潮，遊客等紅燈過馬路時抬頭看「小綠人」（路口倒數計時），紛紛拍照稱有夠卡哇伊（可愛），而台中市長盧秀燕於道路交通安全會報提及，路口小綠人「不只是小綠人」，會提醒路人「秒數不夠下次再過」。

逢甲商圈聚集激旨燒鳥、日船章魚小丸子、明倫蛋餅、官芝霖大腸包小腸等排隊店，不少遊客等紅燈時抬頭看「小綠人」倒數秒數，驚訝綠人竟在號誌上方溫馨叮嚀「秒數不夠，下次再過」、「停等紅燈離3步」及「注意轉彎車」，陳姓遊客表示，台中獨有小綠人，有夠可愛的。

盧秀燕說，不只逢甲商圈熱門，一中街還有最近竄起公益商圈，遊客都很多，路口小綠人秒數不夠，提醒路人下次再過，會跟人互動實在很可愛，也要拜託民眾過馬路時注意轉彎車輛。

台中市交通局長葉昭甫說，「小綠人」行人倒數計時顯示器，叮嚀路人過馬路時不要低頭滑看手機，注意顯示通行秒數，遊客看到「秒數不夠，下次再過」跑馬燈，便專心在綠燈時段過馬路，商圈業者也感受到路口優化措施給予正面回饋。

