為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「嘉義優鮮」品牌走入國際 台灣茶入麵讓日本人驚嘆

    日本知名料理家、野菜果實Lab創辦人篠原有紀子，以阿里山青心烏龍茶拉麵進行料理秀。（番路鄉農會提供）

    日本知名料理家、野菜果實Lab創辦人篠原有紀子，以阿里山青心烏龍茶拉麵進行料理秀。（番路鄉農會提供）

    2025/08/28 08:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌走入國際，推動「嘉義優鮮農特產品嘉年華」，即日起至9月9日，在日本宮崎機場展售兩週，邀請日本料理家、野菜果實Lab創辦人篠原有紀子以番路鄉農會阿里山青心烏龍茶拉麵，融入叉燒肉等在地食材進行料理秀，吸引許多旅客駐足試吃，成為關注焦點。

    日本旅客品嚐表示，第一次吃到台灣茶入麵，有茶的清香味，清爽又獨特。

    縣府農業處表示，這是台灣農產品牌首度跨足海外機場創舉，象徵嘉義優鮮品牌在國際市場的深耕成果；縣府從整合農產行銷、扶植農會創新，到協助業者海外拓點，展現「嘉義農產走向世界」決心，繼東京國際食品展、新加坡展售活動後，已有海外企業專程來訪洽談合作。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，能隨縣府團隊參加海外展售，是推廣地方農特產重要里程碑，此次推出的阿里山青心烏龍拉麵禮盒，讓更多海外消費者認識番路優質農產。

    除了國際市場，嘉義縣政府也串聯國內產業，推動農產跨界合作，嘉義智選假日酒店率先響應，納入阿里山青心烏龍茶拉麵作為飯店早餐餐點，讓旅客在國內也能品嚐來自阿里山的創新風味，藉此帶動農產品內需。

    「嘉義優鮮」農特產進駐日本宮崎機場展售。（番路鄉農會提供）

    「嘉義優鮮」農特產進駐日本宮崎機場展售。（番路鄉農會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播