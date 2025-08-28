「嘉義優鮮」品牌走入國際 台灣茶入麵讓日本人驚嘆

日本知名料理家、野菜果實Lab創辦人篠原有紀子，以阿里山青心烏龍茶拉麵進行料理秀。（番路鄉農會提供）

2025/08/28 08:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌走入國際，推動「嘉義優鮮農特產品嘉年華」，即日起至9月9日，在日本宮崎機場展售兩週，邀請日本料理家、野菜果實Lab創辦人篠原有紀子以番路鄉農會阿里山青心烏龍茶拉麵，融入叉燒肉等在地食材進行料理秀，吸引許多旅客駐足試吃，成為關注焦點。

日本旅客品嚐表示，第一次吃到台灣茶入麵，有茶的清香味，清爽又獨特。

縣府農業處表示，這是台灣農產品牌首度跨足海外機場創舉，象徵嘉義優鮮品牌在國際市場的深耕成果；縣府從整合農產行銷、扶植農會創新，到協助業者海外拓點，展現「嘉義農產走向世界」決心，繼東京國際食品展、新加坡展售活動後，已有海外企業專程來訪洽談合作。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，能隨縣府團隊參加海外展售，是推廣地方農特產重要里程碑，此次推出的阿里山青心烏龍拉麵禮盒，讓更多海外消費者認識番路優質農產。

除了國際市場，嘉義縣政府也串聯國內產業，推動農產跨界合作，嘉義智選假日酒店率先響應，納入阿里山青心烏龍茶拉麵作為飯店早餐餐點，讓旅客在國內也能品嚐來自阿里山的創新風味，藉此帶動農產品內需。

「嘉義優鮮」農特產進駐日本宮崎機場展售。（番路鄉農會提供）

