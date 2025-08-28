北大特區唯一金石堂書店將關門！三峽人不捨：不敢相信......

新北市三峽區北大特區唯一金玉堂書店即將於9月20日結束營業，令在地民眾不捨。（記者翁聿煌攝）

2025/08/28 08:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區北大特區經營23年的三峽北大金石堂書店日前在臉書上宣告，將於9月20日結束營業，在地愛書民眾感到震驚與不捨，北大特區唯一的書店關門，沒有地方可以買書了，新北市議員呂家愷表示，他為此向老闆表達關心，老關也希望有心人願意接手。

「北大金石堂要收攤了！」三峽民眾最近紛紛相傳地方大事，許多愛書者從小到大的記憶，不敢相信就這樣走入時代洪流，在地的三峽文教公益基金會執行長林富子說，三峽金石堂是金石堂的加盟店，王老闆本身是愛書人，20多年前先在三峽老城區開店，後來隨著北大特區逐漸發展，外地民眾遷入，所以也跟著將書店搬到台北大學斜對面的大學路經營。

王老闆日前貼臉書表達打算收攤念頭，在臉書上感性留言，「感謝讀者們在這段日子裡，和我們一起翻開無數頁故事。」林富子說，她感到十分震驚，近年來她就是擔心書店經營很辛苦，所以每個月都到書店消費，和老闆夫婦變成好朋友，據老闆表示，因為他和太太年紀大了，加上第二代對經營書店也沒有意願，所以動起退休的念頭。

呂家愷說，他在接獲金石堂即將結束營業的消息後，第一時間便請服務團隊前往表達關心，除了感謝老闆夫婦20多年來對地方的付出與努力外，也聽到他們分享，這段期間已有許多居民前來致意，表達不捨之情，同時，老闆也期盼能有有心人接手，延續這份在地情感與文化價值。

呂家愷強調，後續將持續協助媒合、積極牽線，希望能找到適合的經營者接棒，盼能為北大特區留下書香文化事業，如果有市民朋友有意願接手，也歡迎與他聯繫。

