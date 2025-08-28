為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愛心涓滴不斷 南市議員李啟維號召百人捐助家扶20萬

    南市議員李啟維結合百餘名善心人士及熱心企業，合力捐助南家扶近20萬元獎助學金及3.5噸白米。（李啟維提供）

    南市議員李啟維結合百餘名善心人士及熱心企業，合力捐助南家扶近20萬元獎助學金及3.5噸白米。（李啟維提供）

    2025/08/28 07:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家庭扶助中心推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，台南市議員李啟維結合百餘名善心人士及熱心公益企業一起響應，1千、2千不嫌少，眾人合力聚大愛，捐助南家扶近20萬元獎助學金及3.5噸白米，傳為美談。

    南市議員李啟維結合長期從事公益的退休書記官潘敏捷，邀集小市民及熱心公益的商家企業，透過小額捐款幫助社福團體及弱勢學子，民眾1千、2千不嫌少，大家聚小愛變大愛，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。

    李啟維表示，獎助學金部分，張東元2萬；許采蓁、潘添貴、潘陳秀綿、紀戴春草、楊翼寧醫生各捐款1萬；許英偉6千元；俞穗蓮、楊愛珠各捐款3千；林麗君、楊闓璘、楊桂榮、黃清棗、吳紅姑、吳俊德、林蘇美玉、陳郁軒、馬弘桓、潘敏捷、林淑萍、劉賢杰、吳福川、吳秉璋、葉福彰、洪蓁宣、宏華濾水器材有限公司、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、勝強企業公司、慈健經絡整療中心、寶達香企業公司、大家國際公司、采昇企業公司、淳新特產行各捐款2千；王瑜捷、歐波哥、湯美玉、洪麗玲、宋彥瑜、陳張花盆、李玉惠、顏其政、鮮自然飲料店市醫門市各捐款1千，共計14萬3千元。余櫻柳、黃志國、王秋端、陳建均、王宥竣、宇盛茶行、蔡阿招等80人，捐款5萬2800元。總計19萬5800元。

    另外，60餘位善人士和企業捐助自米1770包共3540公斤，包括許采蓁捐贈200包，萱華工業公司捐贈100包等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播