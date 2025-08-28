愛心涓滴不斷 南市議員李啟維號召百人捐助家扶20萬

南市議員李啟維結合百餘名善心人士及熱心企業，合力捐助南家扶近20萬元獎助學金及3.5噸白米。（李啟維提供）

2025/08/28 07:53

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家庭扶助中心推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，台南市議員李啟維結合百餘名善心人士及熱心公益企業一起響應，1千、2千不嫌少，眾人合力聚大愛，捐助南家扶近20萬元獎助學金及3.5噸白米，傳為美談。

南市議員李啟維結合長期從事公益的退休書記官潘敏捷，邀集小市民及熱心公益的商家企業，透過小額捐款幫助社福團體及弱勢學子，民眾1千、2千不嫌少，大家聚小愛變大愛，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。

請繼續往下閱讀...

李啟維表示，獎助學金部分，張東元2萬；許采蓁、潘添貴、潘陳秀綿、紀戴春草、楊翼寧醫生各捐款1萬；許英偉6千元；俞穗蓮、楊愛珠各捐款3千；林麗君、楊闓璘、楊桂榮、黃清棗、吳紅姑、吳俊德、林蘇美玉、陳郁軒、馬弘桓、潘敏捷、林淑萍、劉賢杰、吳福川、吳秉璋、葉福彰、洪蓁宣、宏華濾水器材有限公司、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、勝強企業公司、慈健經絡整療中心、寶達香企業公司、大家國際公司、采昇企業公司、淳新特產行各捐款2千；王瑜捷、歐波哥、湯美玉、洪麗玲、宋彥瑜、陳張花盆、李玉惠、顏其政、鮮自然飲料店市醫門市各捐款1千，共計14萬3千元。余櫻柳、黃志國、王秋端、陳建均、王宥竣、宇盛茶行、蔡阿招等80人，捐款5萬2800元。總計19萬5800元。

另外，60餘位善人士和企業捐助自米1770包共3540公斤，包括許采蓁捐贈200包，萱華工業公司捐贈100包等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法