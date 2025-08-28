為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄輕軌補票率0.32％比去年低 高捷：小數點後的成長很窩心

    高雄輕軌去年成圓、全線通車，運量穩定成長，補票率則穩定下降。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌去年成圓、全線通車，運量穩定成長，補票率則穩定下降。（記者王榮祥攝）

    2025/08/28 00:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年1到7月平均補票率0.32％，優於去年0.56％，雖只是小數點後不太起眼的成長，卻讓代為操作輕軌的高雄捷運團隊相當窩心，形容這是最「誠實」的軌道運輸，相信乘客獲得的最大回報。

    高雄輕軌去年1月1日成圓，全長22.1公里、共38站，去年1月17日由原本上車刷卡為主，配合里程計價改為上、下車在月台刷卡，2月26日正式收費。

    輕軌跟捷運不同，乘客進、出站刷卡處沒有閘門，是否誠實搭車全看乘客，代為操作輕軌的高捷團隊則比照捷運設置有查、補票機制，稽查員每天分早中晚3班，每月查票總次數介於2萬到4萬人次，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷，若在車廂內稽查到未購票，會直接補足當日單趟最高價35元（目前依里程有4種票價）。

    高捷統計，輕軌今年1到7月平均補票率0.32％，比去年平均0.56％還低，雖只是小數點後、看起來不太顯著的成長，但進步幅度卻讓高捷團隊有感且窩心。

    高捷分析，前年輕軌補票率僅0.06％，是因為大順路段還沒通車，去年成圓通車後運量持續激增，補票率也一度上揚，推斷是不少本地乘客、外地遊客，對調整後的輕軌刷卡機制還不熟，常錯過月台刷卡機。

    經過不斷宣導、現場提醒，絕大多數乘客都已能了解搭乘輕軌刷卡方式，補票率也穩定下降，今年1到7月補票率以6月0.38％最高、1月0.21％最低，平均補票率0/32％，所有數據都比去年平均值明顯下降，顯示補票情況持續減少，這小數點後的些微成長，卻是相信乘客的最大回報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播