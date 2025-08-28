高雄輕軌補票率0.32％比去年低 高捷：小數點後的成長很窩心

高雄輕軌去年成圓、全線通車，運量穩定成長，補票率則穩定下降。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年1到7月平均補票率0.32％，優於去年0.56％，雖只是小數點後不太起眼的成長，卻讓代為操作輕軌的高雄捷運團隊相當窩心，形容這是最「誠實」的軌道運輸，相信乘客獲得的最大回報。

高雄輕軌去年1月1日成圓，全長22.1公里、共38站，去年1月17日由原本上車刷卡為主，配合里程計價改為上、下車在月台刷卡，2月26日正式收費。

輕軌跟捷運不同，乘客進、出站刷卡處沒有閘門，是否誠實搭車全看乘客，代為操作輕軌的高捷團隊則比照捷運設置有查、補票機制，稽查員每天分早中晚3班，每月查票總次數介於2萬到4萬人次，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷，若在車廂內稽查到未購票，會直接補足當日單趟最高價35元（目前依里程有4種票價）。

高捷統計，輕軌今年1到7月平均補票率0.32％，比去年平均0.56％還低，雖只是小數點後、看起來不太顯著的成長，但進步幅度卻讓高捷團隊有感且窩心。

高捷分析，前年輕軌補票率僅0.06％，是因為大順路段還沒通車，去年成圓通車後運量持續激增，補票率也一度上揚，推斷是不少本地乘客、外地遊客，對調整後的輕軌刷卡機制還不熟，常錯過月台刷卡機。

經過不斷宣導、現場提醒，絕大多數乘客都已能了解搭乘輕軌刷卡方式，補票率也穩定下降，今年1到7月補票率以6月0.38％最高、1月0.21％最低，平均補票率0/32％，所有數據都比去年平均值明顯下降，顯示補票情況持續減少，這小數點後的些微成長，卻是相信乘客的最大回報。

