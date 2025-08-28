為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    善化農會復古茄芷袋熱賣 加碼推出英國藍等4種顔色

    善化區農會推出4款復古茄芷袋，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會推出4款復古茄芷袋，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/28 00:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化區農會全新推出有「阿嬤LV包」之稱的復古茄芷袋，且一口氣設計了4種顔色，包含具時尚感的黑白條紋，以及結合了英國藍的潮流系款式，深受歡迎，躍為熱賣商品。

    善化區農會總幹事楊耿榮表示，購物中心改建後，内部格局與設施都相當新穎，吸引消費者，並透過網路行銷，成為熱門的人氣賣場，也提高了4款復古茄芷袋的能見度。

    楊耿榮說，全新特製的復刻版茄芷袋，原本是送給會員的紀念品，大家帶出去之後，意外引發關注，各界爭相詢問，因此決定增加產量，上架展售，迴響熱烈，真的是無心插柳。

    楊耿榮提到，復古茄芷袋有傳統的藍綠紅色系，以及創新的五彩條紋與黑白條紋，時尚又文青，買氣都不錯。

    楊耿榮指出，另外也全新設計第4種顏色樣式，為融入英國藍與天空藍的潮系款，復古風格中，帶來前衛的視覺效果。

    楊耿榮強，4款復刻版的茄芷袋，都採雙層設計，堅固、耐用，又附加拉鍊，成為輕便，且色彩鮮明的時尚手提包，是目前善化農會的人氣商品。

    善化區農會推出4款復古茄芷袋，已躍為人氣商品。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會推出4款復古茄芷袋，已躍為人氣商品。（記者吳俊鋒攝）

