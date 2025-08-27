博士報考高雄清潔隊員淘汰！首關成績揭曉 16歲10人全軍覆沒

高雄清潔隊招考首關面試成績揭曉，博士1人及16歲10人意外淘汰。（記者陳文嬋攝）

2025/08/27 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市清潔隊招考正式隊員，首關面試到考率高達92％，今成績揭曉533人過關，博士1人報考意外淘汰，10人年滿16歲報考也全軍覆沒，令人跌破眼鏡！

環保局清潔隊暌違3年多，招募正式隊員260人，月薪超過4.6萬元，分面試、體能測驗、筆試3關考試，吸引4057人報考，其中女性1165人，學歷最高博士1人、碩士87人。

整體錄取率5.6％，競爭十分激烈，首關面試應考人數3801人，缺考人數292人，到考率92％，今天成績揭曉，僅533人過關，男女通過比例為2：1。

眾所矚目最高博士學歷1人竟然意外淘汰，碩士學歷87人也僅12人過關，以大學學歷225人占42％過關最多，其次為高中職學歷209人占39％，專科學歷有64人、國中學歷21人，學歷最低是2人國小畢業。

此外，年紀最輕16歲有10人報考，選擇國中畢業後提早就業進入職場，令人意外全軍覆沒，只有17歲少數2人過關。

環保局說，首關面試通過人員尚有體能測驗及筆試2關考驗，未通過人員還有機會，可參加臨時人員考試，總計1440人報考，市府將錄取98人，月薪超過3.8萬元，整體錄取人員9月19日放榜。

