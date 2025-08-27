椰子蟹也現身！小琉球陸蟹生態豐富 9月試行「封路」減少路殺

毛足圓軸蟹。（鵬管處提供）

2025/08/27 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報日前報導小琉球將於9月中旬進行有史以來第一次「護蟹封路」，若試行良好，明年將從5月到9月底每天晚間7點到10點全面封路進行護蟹，其中，除了大宗的紫地蟹及毛足圓軸蟹外，連在台灣本島已「一蟹難見」的椰子蟹，其實也看得到，顯見當地的陸域生態也有許多值得關注的特色。

屏東的恆春半島及小琉球皆屬高位珊瑚礁地形，陸蟹生態豐富，陸蟹媽媽繁衍大多必須要「過馬路」才能到海邊產卵、稱之「降海釋幼」，但過馬路時會遭車輛「路殺」，墾丁國家公園已執行封路或管制措施多年，大鵬灣國家風景區管理處則因近年路殺件數居高不下、也決定推動封路護蟹。

鵬管處琉球管理站主任陳榮豐說，騎車夜遊成為島上陸蟹路殺主要關鍵，美人洞路段區隔在地人日常使用及以遊客為大宗道路，就是因為生態豐富，雖然不能直接下海，但可以見到許多難得一見的陸蟹生態、夜鷺等，因此不少遊客到此進行夜間生態觀察，因機車對徒步遊客有一定風險，因此透過封路交管，減少對人、生物的威脅，遊客更可化身護蟹使者，從事或參與護蟹行動。

島上關注陸蟹生態多年的小琉球海岸生態協會，發現今年前半年路殺量較去年沒有明顯下滑，因此積極推動相關資源盤點，也在調查過程中，發現在台灣本島已難得一見的椰子蟹、仍有部分族群在島上生活，碩大的身軀現身，也每每成為關注焦點。

小琉球也罕見有椰子蟹出沒。（鵬管處提供）

