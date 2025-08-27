宜蘭6.0地震「台北信義區4級最晃」原因曝 未來3天防規模5以上餘震

宜蘭外海今晚發生芮氏規模6.0的地震。（中央氣象署提供）

2025/08/27 23:02

〔記者林志怡／台北報導〕宜蘭外海今晚發生芮氏規模6.0地震，中央氣象署地震測報中心說明，這次地震幾乎是北部直下的地震，北部地區民眾感受到的上下搖晃感比較明顯，震央發生位置距離都會區較近，國家級警報存在盲區，部分民眾可能先感受到搖晃後才收到警報，未來3天內不排除再有規模5以上地震。

中央氣象署指出，今晚9點11分宜蘭近海發生芮氏規模6.0地震，地震深度112.0公里，宜蘭冬山、台北信義最大震度達4級，新北烏來、桃園市、花蓮和平、新竹關西、苗栗南庄、南投合歡山等測得最大震度3級，基隆、台中、彰化、雲林、嘉義、台東、台南也測得最大震度2級。

地震測報中心科長李伊婷說明，這次地震由菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊下方引起，幾乎是北部直下地震，震度較大區域分布於北部地區，宜蘭縣距離震央較近，因此有4級震度出現，持續時間2秒，台北市信義區則因為土壤鬆軟，震度也達到4級，搖晃時間較其他台北區域更長，持續時間1秒。

李伊婷說，這次地震發生後19秒，氣象署就對宜蘭、基隆、台北、新北、桃園都有發布國家級警報，但這次地震發生位置距離都會區較近，可能存在盲區，即局部地區可能先感受搖晃，但地震資料還在分析中，因此在搖晃後才收到國家級警報。

李伊婷提醒，未來3天仍可能發生規模5以上地震，但因為地震深度非常深，餘震數量相較於先前幾次較大規模地震來說「少很多」。

