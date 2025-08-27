佛大鏡頭君直擊「蘭陽平原晃動瞬間」山下燈火隨地震搖擺15秒

地震當下蘭陽平原晃動影像。（佛光大學提供）

2025/08/27 22:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣近海今晚9點11分發生芮氏規模6.0有感地震，最大震度在宜蘭縣冬山鄉4級，位於礁溪山上佛光大學師生感受劇烈搖晃，校內俯瞰山腳下的即時影像，也捕捉到地震當下「蘭陽平原晃動瞬間」，點點燈火在夜色中跟著鏡頭左右搖擺，時間長達15秒。

根據中央氣象署資料顯示，今晚9點11分在宜蘭縣近海發生芮氏規模6.0地震，地震深度112公里，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里，其中冬山鄉、南澳鄉4級，宜蘭市、頭城鎮3級，目前縣內鐵公路路況正常，各鄉鎮市也尚未傳出災情。

位於礁溪山上的佛光大學，地震後分享校內鏡頭君錄到的畫面，即時影像成功捕捉蘭陽平原晃動瞬間，山下燈火隨著地震及鏡頭搖晃，時間長達15秒。佛大表示，歡迎大家用佛大鏡頭君上線，可以隨時查看美麗夜景及天氣狀況。

地震傳出後，宜蘭民眾紛紛上網留言報平安，立委陳俊宇也立即在臉書發文分享地震訊息，湧入許多網友留言，直呼「搖很大！」還有人提及地震當下正在曬衣服，晃動瞬間「嚇得小寶趕緊衝向哥哥討抱抱」。

