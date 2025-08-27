為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    卸任中醫大校長 台頂尖科學家洪明奇許願：未來有更多護國神山

    中醫大為洪明奇出書「登峰」紀錄他以校為家，投入創新研究的豐碩成果。（記者蔡淑媛攝）

    中醫大為洪明奇出書「登峰」紀錄他以校為家，投入創新研究的豐碩成果。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/27 22:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學校長洪明奇過去旅美40年，曾任美國德州大學安德森癌症中心基礎研究副校長，也是台灣中央研究院院士，回台後獲聘為中醫大校長，曾入榜「全球前2%頂尖科學家」，更帶領中醫大入榜QS世界大學並成為台灣私校第一，9月即將卸任校長，學校為他出書「登峰」紀錄他以校為家，投入創新研究的豐碩成果，他強調，「台灣要很強，現在有台積電是護國神山，希望台灣未來也能打造其他領域的台積電」、「他退而不休，繼續為台灣努力！」

    洪明奇擅長分子生物、癌症及基因研究，國際知名學術網站Research.com 2022台灣頂尖科學家排名中，洪明奇位居第2名，第3名為前副總統陳建仁，台灣最佳科學家則是台灣大學物理學系講座教授熊怡；「臨床醫學」由陳建仁居冠、洪明奇第2；「遺傳及分子生物」由洪明奇排名第一。

    洪明奇旅美返台，在2019年擔任中醫大校長，希望能把美國所學帶回來，慢慢把台灣帶上來，在國際上給人看得見，他今天說，新冠疫情期間，台灣打造口罩隊，在世界拚出亮眼成績，Taiwan can help令人敬佩與感動，也讓台灣站起來，「台灣要很強！」，現在有台積電，希望台灣未來不只有台積電，也有其他領域的護國神山。

    洪明奇進一步說，現在能在教育領域等方面逐漸看到研究成績，也要在世界上努力發光、發亮的機會，他強調，台灣不大，以新加坡為例，也只有一個台北市大，他相信台灣一定可以達到，他也說，「75歲雖已近黃昏，夕陽還是可以無限美好」，他依教育部規定退休，但不會離開，會留在中醫大，繼續為台灣努力。

    他說，未來有更多時間可以做研究，希望能與其他大學、機構、年輕學者溝通，提升研究力能，台灣未來可以更強大。

    中醫大洪明奇舉辦卸任茶會暨簽書會。（記者蔡淑媛攝）

    中醫大洪明奇舉辦卸任茶會暨簽書會。（記者蔡淑媛攝）

