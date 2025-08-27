為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭近海6.0地震 震源鄰近龜山島火山地震帶

    27日晚間9點11分在宜蘭近海發生芮氏規模6地震，災防科技中心提供地質剖析，發現鄰近龜山島地震帶。（國家災防科技中心提供）

    27日晚間9點11分在宜蘭近海發生芮氏規模6地震，災防科技中心提供地質剖析，發現鄰近龜山島地震帶。（國家災防科技中心提供）

    2025/08/27 21:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今（27日）晚9點11分，宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，雙北市、宜蘭、花蓮北部、新竹、苗栗、南投等地最大震度達3到4級，多處民眾感到明顯上下搖晃數秒，國家災害防救科技中心整理台大地質系退休教授陳文山提供的地質剖面圖，發現這次震源鄰近龜山島火山地震帶，深度則有112公里。

    根據災防科技中心速報，結合中央氣象署跟陳文山地質剖面資料，整理出震源鄰近區域地質剖面圖，這次震源位在宜蘭縣政府東北方22.1公里，深度112公里，從剖面來看，震源位在歐亞板塊的大屯火山地震帶東南方，以及濁水斷層地震帶與龜山島火山地震帶的西北方，較龜山島火山還深。

    這次震度分布，災防科技中心也整理，以宜蘭縣冬山、台北市信義區4級最高，新北市、花蓮縣和平、桃園市、新竹縣關西、苗栗縣南庄、南投縣合歡山也有3級，其他如台中、彰化、雲林、嘉義、台南等部分地區2級左右。

    27日晚間的宜蘭近海芮氏規模6地震，災防科技中心整理全台震度分布。（國家災防科技中心提供）

    27日晚間的宜蘭近海芮氏規模6地震，災防科技中心整理全台震度分布。（國家災防科技中心提供）

