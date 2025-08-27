為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    規模6.0地震夜襲！台北最大震度4級上下震動 氣象署22:30說明

    宜蘭近海今晚發生芮氏規模6.0地震。（中央氣象署提供）

    宜蘭近海今晚發生芮氏規模6.0地震。（中央氣象署提供）

    2025/08/27 22:12

    首次上稿 21:49
    更新時間 22:12

    〔記者林志怡／台北報導〕宜蘭近海今晚9點11分發生芮氏規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，北台灣其他地區也多有2、3級震度。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，這次地震屬於中層地震，宜蘭、台北、桃園、新北民眾可能感覺上下震動了一下，後續餘震應該不會太多，規模可能落在5到5.5之間；地震測報中心預計晚間10點30分對外說明。

    中央氣象署指出，今日晚間9時11分宜蘭近海發生芮氏規模6.0的地震，地震深度112.0公里，宜蘭冬山、台北信義最大震度達4級，新北烏來、桃園市、花蓮和平、新竹關西、苗栗南庄、南投合歡山等測得最大震度3級，基隆、台中、彰化、雲林、嘉義、台東、台南也測得最大震度2級。

    吳健富解釋，菲律賓海板塊從花蓮起往北隱沒至歐亞板塊下方，造成宜蘭周邊區域從淺層到中層地震都有可能發生，而這次地震也屬於隱沒帶地震，且深度達到112公里，已屬於中層地震。

    吳健富說，從歷史資料來看，花蓮以北區域，從1978年到現在，有不少規模5以上地震發生，但就這次地震來說，因為位置發生在宜蘭下方，宜蘭、台北、桃園、新北的民眾會比較直接有感，覺得「上下震動了一下」。

    吳健富補充，這次地震期間，台北市4級震度持續一秒、3級震度持續4秒，因此大家感受會比較明顯，新北市3級震度則持續5秒，宜蘭縣等距離震央較近的區域，3級震度持續時間達到9秒，相較之下會更加有感。

    對於後續是否有餘震發生，吳健富說，由於這次地震深度較深，因此預估後續餘震應該不會太多，即使有發生，規模大致也會落在5到5.5之間。

    吳健富也提到，這次地震震央雖然接近龜山島，但龜山島的火山活動比較淺層，與這次較深層的地震彼此獨立、不相關，後續沒有火山噴發等疑慮，且地震測報中心也持續與地質調查所、災防單位等進行儀器、氣體、地球物理、地球化學等觀測。

    宜蘭外海晚間的地震觸動國家級警報。（記者林志怡翻攝）

    宜蘭外海晚間的地震觸動國家級警報。（記者林志怡翻攝）

