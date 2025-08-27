9/1開學備戰登革熱 台南校園結合防疫清除孳生源

新學期即將開學，台南校園加強環境消毒。（台南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度即將開學，南部登革熱疫情升溫，高雄已傳出病例，鄰近的台南市更不敢鬆懈。風災過後積水容器暴增、容易成為病媒蚊孳生溫床，市府已結合防疫單位與各校啟動「巡、倒、清、刷」4大原則，全面清除孳生源，確保校園環境安全，讓孩子們安心返校。

教育局表示，暑假期間各校已完成校舍巡檢與環境清潔，並加強水溝、花盆底盤等重點區域的清除，降低病媒蚊孳生風險。除登革熱外，也提醒校方與師生須注意屈公病、日本腦炎等傳染病，養成正確衛生習慣，加強個人防護。

教育局長鄭新輝說，新學期校園健康與安全工作將全面升級，學校除進行硬體維護與消毒清潔外，也要配合市府推動節能減碳政策，落實節約用水與用電，共同打造低碳永續校園。

風災後學校面臨環境修復的挑戰，弱勢家庭學生的關懷與學習也需提供支持。教育局表示，經濟部與企業共同攜手捐助，讓受災學生獲得助學金與學用品，減輕較弱勢家庭的經濟負擔，讓孩子們在防疫與就學上都能無後顧之憂。

此外，開學初期仍是校園安全教育的重要時刻，教育局已要求各校加強交通安全宣導，提醒低年級學童養成「舉手過馬路」的習慣，並持續辦理毒品防制與反詐騙教育，避免學生遭不法集團利用。

