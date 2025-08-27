為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9/1開學備戰登革熱 台南校園結合防疫清除孳生源

    新學期即將開學，台南校園加強環境消毒。（台南市教育局提供）

    新學期即將開學，台南校園加強環境消毒。（台南市教育局提供）

    2025/08/27 21:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度即將開學，南部登革熱疫情升溫，高雄已傳出病例，鄰近的台南市更不敢鬆懈。風災過後積水容器暴增、容易成為病媒蚊孳生溫床，市府已結合防疫單位與各校啟動「巡、倒、清、刷」4大原則，全面清除孳生源，確保校園環境安全，讓孩子們安心返校。

    教育局表示，暑假期間各校已完成校舍巡檢與環境清潔，並加強水溝、花盆底盤等重點區域的清除，降低病媒蚊孳生風險。除登革熱外，也提醒校方與師生須注意屈公病、日本腦炎等傳染病，養成正確衛生習慣，加強個人防護。

    教育局長鄭新輝說，新學期校園健康與安全工作將全面升級，學校除進行硬體維護與消毒清潔外，也要配合市府推動節能減碳政策，落實節約用水與用電，共同打造低碳永續校園。

    風災後學校面臨環境修復的挑戰，弱勢家庭學生的關懷與學習也需提供支持。教育局表示，經濟部與企業共同攜手捐助，讓受災學生獲得助學金與學用品，減輕較弱勢家庭的經濟負擔，讓孩子們在防疫與就學上都能無後顧之憂。

    此外，開學初期仍是校園安全教育的重要時刻，教育局已要求各校加強交通安全宣導，提醒低年級學童養成「舉手過馬路」的習慣，並持續辦理毒品防制與反詐騙教育，避免學生遭不法集團利用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播