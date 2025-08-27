週四持續「烤番薯」! 大台北高溫飆38度 紫外線也爆表

週四各地晴到多雲。（資料照，記者林正坤攝）

2025/08/27 22:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（28日）各地晴到多雲、高溫炎熱，桃園以北高溫上看38度；全台中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週四環境仍吹偏東風，各地大多為晴到多雲，迎風面花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區也有零星降雨機率，午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，且桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園以北局部甚至可能來到38度左右。離島部分，澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至34度；馬祖晴時多雲，27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五至週末台灣附近的大氣潛在不穩定度將再度提高，東半部持續有迎風面短暫陣雨，西半部午後有熱對流雷雨，並有局部大雷雨機會，溫度則是持續偏高。

紫外線指數方面，週四各縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週四高溫普遍為32至35度，桃園以北及中南部近山區溫度會更高。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

