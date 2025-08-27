為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不堪楊柳摧殘！ 基隆海科館網紅景點「飛天掃把」將退場

    基隆潮境公園的「掃把救星」裝置藝術因颱風受損，海科館決定讓它回歸自然。（海科館提供）

    基隆潮境公園的「掃把救星」裝置藝術因颱風受損，海科館決定讓它回歸自然。（海科館提供）

    2025/08/27 20:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆潮境公園的熱門打卡景點「掃把救星」裝置藝術，與電影《哈利波特》的飛天掃把畫面產生聯想，很多民眾又稱為「飛天掃把」，不過因長年受風吹雨打與自然耗損，日前又遭楊柳颱風影響結構，海科館決定讓它自然消逝，回歸大地。

    海科館今天說明，這件作品原名為「掃把救星」，由法國藝術家派崔克·德馬佐（Patrick Demazeau）於2016年為海科館「潮藝術」所創作，最初以天然竹材製作而成，共有12支。

    在超過8年的時間裡，飛天掃把藝術品始終與基隆的自然環境緊密相連，歷經海風的侵蝕與數次颱風摧殘，期間海科館曾多次進行維護。但日前受楊柳颱風強風影響，作品結構更顯脆弱，基於公共安全考量，決定讓其回歸大地。

    海科館館長王明源表示，「掃把救星」最初的創作寓意，是希望掃除海洋垃圾與污染物，提醒民眾珍愛海洋、減少污染。這件承載了許多人回憶與環保意義的作品即將功成身退，海科館歡迎民眾在它正式退場前，用鏡頭捕捉「掃把救星」的最終身影，為它留下永恆的紀念，共同守護美麗海洋。

    圖 圖
    圖 圖
