    首頁　>　生活

    小資族福音！網友激推「這2國」 1萬5玩一週還有找

    網友推薦到韓國、泰國旅遊，1萬5千元就可以玩一週。（資料照）

    2025/08/27 22:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年起增加不少國定假日，不少民眾藉此機會安排出國旅遊。有網友在社群平台上詢問，「若預算只有1萬5，有辦法出國玩嗎？」貼文一出，引來網友熱烈回應。對此，網友首推「曼谷和南韓」，更稱其「1萬5千元玩一週綽綽有餘」。

    一名網友在Dcard上發文詢問，七年沒出國的他，想安排一週假期，但希望把預算控制在1萬5以內，所以在「澎湖」與「曼谷」間猶豫不決，但算出兩地的基本開銷後，覺得預算仍算吃緊，藉此詢問其他網友的建議。

    貼文一出，引來眾多網友回應。有一部分網友認為曼谷是不錯的選擇，「曼谷如果都吃路邊小吃其實很夠了，再按個兩次摩也都還行」、「曼谷住青年旅館的話，住五個晚上1500內能搞定，剩下5500再扣掉吃飯大概2000，剩下3500預算給交通和景點門票，就看你去什麼景點應該勉強夠。」

    也有網友認為韓國是暑期的最佳旅遊地，「現在去東南亞會熱瘋的！韓國機票可以壓5000內、民宿一晚800有找，一萬五玩一週真的綽綽有餘」、「前陣子釜山獨旅3天機+酒5000左右，剩下就吃飯+景點+交通大概花了3000」、「推韓國，過年後、櫻花季前廉航機票大概4000上下，首爾也有青旅一晚500台幣有找。」

