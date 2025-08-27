為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    機車違停、強制險過期挨罰2100元 監理所：強制險不可中斷

    陳女機車違規停車又強制險過期挨罰2100元。（民眾提供）

    陳女機車違規停車又強制險過期挨罰2100元。（民眾提供）

    2025/08/27 20:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名陳姓女子將機車停放紅線內側路邊被警方開罰600元，高雄市區監理所發現陳女強制險過期未投保開罰1500元，陳女申訴機車停放紅線內側未使用，且強制險僅過期1天不該挨罰；監理所今天強調機車上路或停放路邊，強制險不可中斷，提醒民眾留意。

    陳女將機車停放市區紅線內側自家攤位前道路，警方認定違規紅線停車，違反道路交通管理處罰條例開罰600元，高雄市區監理所發現陳女強制險過期未投保違規開罰1500元，總計開罰2100元，但陳女提出申訴，認為機車停放紅線內側，又沒使用，且強制險只過期1天，為何要被罰款？

    監理所表示，汽機車只要在道路上行駛或停放，必須要有有效強制險，即使車輛靜止停在路邊，涉及交通違規被舉發違反道路交通管理處條例，若未投保強制險，依強制汽車責任保險法第49條規定，可處750至1萬5000元罰鍰；若未投保強制險又肇事，將處9000至3萬2000元罰鍰，且依強制汽車責任保險法第6條第4項規定，強制險契約應維持有效性，於契約終止前，再行訂立保險契約，因此強制險不可中斷。

    監理所提醒民眾最好在保險到期前1個月續保強制險，保險期間會與前一年度保險期間銜接，車主可以使用「強制汽車責任保險電子式保險證認證平台」，輸入個人身分證字號或公司行號統一編號、車牌號碼及驗證碼，查詢強制險何時到期。

