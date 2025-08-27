鷹架拆一半了！台中新光三越傳9/27復業市府強調需完成法定程序

新光三越台中中港店復業進度往前推進，鷹架陸續拆除，已經露出半個健築，據了解預計在9月27日復業。（新光三越提供）

2025/08/27 19:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕

新光三越台中中港店復業進度往前推進，鷹架陸續拆除，已經露出半個健築，力拚9月底恢復營業，據了解預計在9月27日復業、10月16日週年慶，新光三越強調，以「新店舖規格重啟」，盤點更新各項軟硬體設備，尤其強化天然氣防災設備，施工現場防災監測防護做重點安全升級。

新光三越台中中港店復業進度備受關注，新光三越指出，中港店全力修復，除以「新店舖規格重啟」標準，投入3000人次人力資源盤點更新各項軟硬體設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一層一人防災士制度等，同時在安全檢驗方面也以高標對應，包括採用的工程三級檢核標準。

新光三越台中中港店今年2月13日發生氣爆，造成5死30多傷悲劇，新光三越停業修復，至今已停業逾230天，新光三越去年的營業額為258億，因此估算新光三越停業一天損失約7千萬。

新光三越說，所有工程需經承包商自主檢核，再經專業技師或建築師檢查確認，最後由第三方各專業協會或公會認證，提升安全審核標準；為使施工期間場域防護更加完善，導入自組多功能工區防災監測設備，集偵煙、天然氣偵漏及錄像等多功能設備於一身，落實安全第一優先承諾，務求消費買場的施工及後續使用安全均能層層檢核嚴格把關、處處安全加強防護。

新光三越說，修復工程團隊以新店舖規格重啟規模進行修復整建，於第一時間為建物進行勘查、鑑定，以針對受損之處進行盤點作業後進行更新修復，修復後檢核項目包含建築外牆、結構、昇降設備、瓦斯管線、消防管線、機電管線、室內裝修、樓板/樑柱/逃生梯等安全八大項目，均需經過前後三級檢核認證，包含承包商、專業技師到第三方公正單位層層把關。

新光三越也委請專業建築師、結構技師與營造單位，進行檢核評估制定修復整建計劃，更自主提昇檢核標準，於8大安全項目中置入三級檢核機制，除營造單位自主檢核外，再由建築師或結構技師檢查確認，最後請第三方之各專業公正協會或公會認證，以提升更高的安全標準。

中市府指出，新光三越目前仍在進行修復整建工程施工中，原計劃工期到今年11月，有依規申請變更到9月，但迄今尚未提出恢復使用申請，須待整棟修復完工與完成各項法定程序後，才可申請恢復使用。

