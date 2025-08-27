桃捷員工離職率今年仍達4.8％ 明年全面檢討薪資結構及津貼

桃園大眾捷運公司員工流動率屢被批過高。（資料照，桃捷公司提供）

2025/08/27 19:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司員工流動率屢被批過高，今（27）日在市政會議進行「人力穩定度分析及對策」專題報告，主要離職原因仍是薪資福利，離職員工7成轉至民營或國公營事業，規劃明年全面檢討薪資結構及津貼，並持續優化相關福利留才。

桃捷公司表示，近年面臨人力穩定度挑戰，尤其在2023年離職率達到8.9%的高峰，雖自2024年起略有下降，但今年上半年仍達4.8%，離職原因主要是薪資福利，其次是工作負荷過重、照顧家人、搬家返鄉等，而統計顯示，近7成離職員工轉至民營或國公營事業，反映薪資、津貼、健檢補助及通勤距離等因素，對員工留任影響顯著，尤其是基層5類人員如司機員、技術員等，雖經2度調薪後與雙北捷運差距縮小至4.7%，但其他類別人員仍有相當的薪資差異，員工健檢補助與雙北捷運及桃市府相較仍存在落差。

桃捷公司指出，為提升人力穩定度，桃捷公司規劃於明年進行全面薪資結構及津貼檢討，逐步縮減與雙北同業待遇差距，並調整健檢補助基準，同時推動多元化招募與制度優化，亦持續打造友善職場，辦理路跑、淨灘、藝文體驗等員工活動，並推動員工幼兒園及多元化意見反映管道，以提升員工幸福感與歸屬感。

市長張善政聽取報告後表示，捷運綠線將於明年分階段通車，屆時人力需求龐大，上任後隨即要求桃捷公司規劃3年內追上雙北捷運薪資水準的目標，同時持續落實各項育才留才作為，因應未來桃園捷運各項營運目標與挑戰。

張善政表示，現階段桃捷因薪資福利不及雙北及國營、公營事業，加上各縣市捷運工程人力市場搶才，導致離職率偏高，離職員工7成轉往待遇更優單位，桃捷公司已於2024至2025年間逐步調整薪資福利，基層人員與雙北差距已縮小到約5%，將來將持續落實與北捷、新北捷水準對齊，未來市府也將加強車站及資產開發，進而改善桃捷財務體質，提升永續經營能力。

桃捷公司董事長沈志藏表示，薪資福利固然是員工重視的因素，但核心挑戰在於企業文化建構與員工認同，公司將逐步透過制度化措施，強化員工參與及向心力，此外，績效獎金已納入部門責任中心KPI與個人考核，首次實施差距尚小，未來將逐步拉大，以凸顯獎懲分明的效果，同時，個人績效與年終獎金、考績進行連結，確保努力與成果能獲得合理回饋，進一步激勵員工積極性。

桃園大眾捷運公司27日在市政會議進行「人力穩定度分析及對策」專題報告。（桃市府提供）

