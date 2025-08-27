為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大復活？核能發電佔比突衝24％ 台電澄清:官網連結錯誤

    台電官網顯示「核能（Nuclear）」發電佔比一度達24.068%。（擷自台電官網）

    台電官網顯示「核能（Nuclear）」發電佔比一度達24.068%。（擷自台電官網）

    2025/08/27 19:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台電核電歸零後，持續加速台中發電廠（中火）燃氣機組試車作業，不過有讀者發現，今天（27日）傍晚台電官網顯示，「核能（Nuclear）」發電佔比竟達24.068%，質疑「台灣核能大復活了嗎？」對此台電表示，網站連結疏失要再查明。

    台電官網今日電力資訊，其中台電系統各機組發電量（單位 MW）訊息，傍晚5時40分許顯示，核能發電佔比竟達24.068%，10分鐘後更新恢復成燃煤燃煤（Coal）佔比24.102%，民眾質疑是否核電機組默默啟動，「偷偷」發電了，台電緊急澄清，台電副總經理蔡志孟說，台灣核能燃料棒已全數移除，不可能有核電發電占比了，至於官網上連結疏失還要再查明原因。

    台電持續增加燃氣發電占比，中火的1號燃氣機組，於6月10日獲台中市府核准試車後，持續試轉預計預計年底上線發電達成「以氣換煤」目標。

    台電發電處長孫禹華說，今年底前中火1號燃氣機組「一定會」進行商轉，還有2號燃氣機組，各有1300MW發電量會陸續上線，達成「煤轉氣」目標。

    中火一號燃氣機組持續試車。（台電提供）

    中火一號燃氣機組持續試車。（台電提供）

