為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃機智慧化升級再獲國際肯定 奪倫敦與紐約設計金獎

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    2025/08/27 19:13

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場公司發布新聞稿表示，桃機全新升級的航班資訊顯示系統，不僅榮獲「倫敦設計獎」傳播設計／字體設計與標示項目金獎，也同時摘下「紐約產品設計獎」互動設計／裝置項目金獎。

    機場公司指出，自去年起，桃機逐步檢視並優化航廈航班顯示系統，包括候機室登機門、行李提領區及報到櫃檯等共997面資訊螢幕，從場域環境、設備規格、旅客需求到視覺美感進行全面盤點，推動顯示系統整體升級工程。

    根據國際機場協會（Airports Council International，ACI）「機場服務品質調查」（Airport Service Quality，ASQ）數據顯示，桃機新版航班資訊顯示系統（Flight Information Display System, FIDS）讓旅客資訊辨識速度提升37%，大幅縮短在關鍵節點的決策時間。系統啟用後，旅客在資訊清晰度、方向掌握度與移動順暢度等方面的滿意度平均增加12個百分點，顯著降低了視覺負擔與方向壓力。

    機場公司進一步說明，FIDS具備即時更新與多語系介面，不僅成為桃機獲得2025年Skytrax「全球最佳行李運送機場」的重要技術支撐，倫敦設計獎更讚揚其在多語系、多文化航廈中的「視覺精準度與國際適應力」，同時肯定系統採用節能LED螢幕與電子標示，在永續與導引效率上展現創新應用。

    紐約產品設計獎評審則給予高度評價，認為FIDS在整體形式（Form）、創意與創新（Creativity & Innovation）、功能與操作（Finishing & Functionality）以及實際效益（Impact）方面均達到卓越水準，因此授予金獎，彰顯其在視覺表現、使用便利性與旅客服務效能上的全面優勢。

    機場公司表示，這是桃機繼今年榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」等8項大獎後，再度獲得國際肯定。未來將持續推進資訊與視覺系統的整合與智慧化，強化國際競爭力與品牌形象，並持續為旅客打造更優質的旅行體驗。

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播