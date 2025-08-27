桃機智慧化升級再獲國際肯定 奪倫敦與紐約設計金獎

桃機航班資訊顯示系統，分獲倫敦和紐約設計金獎。（桃機提供）

2025/08/27 19:13

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場公司發布新聞稿表示，桃機全新升級的航班資訊顯示系統，不僅榮獲「倫敦設計獎」傳播設計／字體設計與標示項目金獎，也同時摘下「紐約產品設計獎」互動設計／裝置項目金獎。

機場公司指出，自去年起，桃機逐步檢視並優化航廈航班顯示系統，包括候機室登機門、行李提領區及報到櫃檯等共997面資訊螢幕，從場域環境、設備規格、旅客需求到視覺美感進行全面盤點，推動顯示系統整體升級工程。

根據國際機場協會（Airports Council International，ACI）「機場服務品質調查」（Airport Service Quality，ASQ）數據顯示，桃機新版航班資訊顯示系統（Flight Information Display System, FIDS）讓旅客資訊辨識速度提升37%，大幅縮短在關鍵節點的決策時間。系統啟用後，旅客在資訊清晰度、方向掌握度與移動順暢度等方面的滿意度平均增加12個百分點，顯著降低了視覺負擔與方向壓力。

機場公司進一步說明，FIDS具備即時更新與多語系介面，不僅成為桃機獲得2025年Skytrax「全球最佳行李運送機場」的重要技術支撐，倫敦設計獎更讚揚其在多語系、多文化航廈中的「視覺精準度與國際適應力」，同時肯定系統採用節能LED螢幕與電子標示，在永續與導引效率上展現創新應用。

紐約產品設計獎評審則給予高度評價，認為FIDS在整體形式（Form）、創意與創新（Creativity & Innovation）、功能與操作（Finishing & Functionality）以及實際效益（Impact）方面均達到卓越水準，因此授予金獎，彰顯其在視覺表現、使用便利性與旅客服務效能上的全面優勢。

機場公司表示，這是桃機繼今年榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」等8項大獎後，再度獲得國際肯定。未來將持續推進資訊與視覺系統的整合與智慧化，強化國際競爭力與品牌形象，並持續為旅客打造更優質的旅行體驗。

