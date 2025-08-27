也是幸福企業！桃市府員工子女幼兒園開幕 9月迎56新生

桃園市長張善政視察員工子女幼兒園，很高興提供市府員工更完善的工作環境。（記者謝武雄攝）

2025/08/27 20:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府勞動局每年都會遴選幸福企業，其中企業是否設置員工子女幼兒園是重要考評項目，只是市府身為主管機關卻未以身作則，為人所詬病。為此，市府盤點廳舍，選定文化局一樓場館裝修後做為幼兒園場址，今舉行開幕儀式，未來可招收3班56名幼兒，鑑於2歲幼兒專班（幼幼班）需求較大，招收的員額當中有2班32人屬於幼幼班。

市長張善政主持開幕儀式時表示，市府員工子女非營利幼兒園距離市政大樓不到100公尺，便利市府員工就近照顧子女，希望帶動更多企業響應，推動更友善育兒環境。

請繼續往下閱讀...

教育局長劉仲成說，目前招收2歲專班（幼幼班）2班、32人，以及3到5歲混齡班各1個班，由於幼幼班需求量大，因此員工子女非營利幼兒園3班有2班的量能提供給幼幼班，幼兒園將於9月正式迎接首批新生，委由「社團法人台灣三之三生命教育協會」營運。

劉仲成指出，園所空間以木質設計為基調，強調採光明亮與自然環境的連結，讓孩子在充滿陽光與綠意相伴的氛圍中快樂學習；教學上更導入STEAM教育理念，強調科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）和數學（Mathematics），啟發創造力與思考力，並注重五感體驗，讓孩子從觸覺、聽覺、嗅覺等多面向探索世界，培養完整而豐富的學習感受。

張善政和小朋友們共同製作許願卡。（記者謝武雄攝）

張善政透過許願卡祝福小朋友健康、快活。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法