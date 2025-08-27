超狂！鹿港93歲嬤手作七娘媽亭逾50年 學習動機超實際

鹿港93歲阿嬤許璧還手作七娘媽亭超過50年，除了竹篾是現成，其餘都是自己一人完成。（記者劉曉欣攝）

2025/08/27 18:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕農曆7月初7是七夕，傳統拜拜都要準備七娘媽亭，彰化縣鹿港鎮93歲阿嬤許璧還，手作七娘媽亭超過50年。許璧還表示，當初因為去大量批貨，卻完全無法殺價，她乾脆自己拆解與摸索，有一年七夕做了1200個，創下最高紀錄。

許璧還表示，她與親友在鹿港龍山寺旁的三民路開了專賣金紙的「振榮行」，因為民間七夕拜七娘媽就要準備七娘媽亭，她批貨來賣，一次要買130個，希望對方給個折扣，但業者堅持原價，她認為這不合理，怎麼買1個跟130個都是一樣價錢，最後她就只買1支。

許璧還阿嬤發揮自學精神，馬上就去街上買削好的竹篾，回來自己綁成七娘媽亭的骨架，然後再自行裁紙糊貼上去，熟能生巧後還大量手工生產批給其他金紙店，曾經她負責綁骨架，還要出動3個人來糊紙，做出1200個來供應，但隨著紙板的簡易型出爐，價格便宜，手工竹編七娘媽亭訂單也就越來越少。

許璧還的身體硬朗，還能夠自己下廚，因為去年竹篾與材料還有剩，今年就繼續做，大支的七娘媽亭大約要花2個小時，售價是180元，她50多年前開始賣時大支則是30元，許多人都遠從外地來指名購買，讓她覺得超有成就感。

文史工作者施澄淮表示，民間在七夕準備七娘媽亭，用來感謝七娘媽與床母護佑小孩平安健康長大，早年鹿港人在拜完後會把七娘媽亭燒向天際，並丟到屋頂，隨著時代演變， 只剩僅少數還能維持這項習俗。

鹿港93歲阿嬤許璧還手作七娘媽亭超過50年，說起當年發憤自學，就是因為殺價不成就乾脆自己來做。（記者劉曉欣攝）

許璧還阿嬤手作七娘媽亭，用漿糊把紙糊貼在竹編骨架上。（記者劉曉欣攝）

許璧還阿嬤手工所做的七娘媽亭。（記者劉曉欣攝）

許璧還所作的七娘媽亭，骨架是用紙繩所綁。（記者劉曉欣攝）

許璧還所作的七娘媽亭，用日曆紙捲成細軸，作為竹篾骨架的紙繩用。（記者劉曉欣攝）

