楊梅故事園區七夕化身戀愛舞台！ 163brace浪漫獻唱

楊梅故事園區七夕當天辦《月老的花緣》活動，邀名歌手163 braces獻聲演出。（桃園市文化局提供）

2025/08/27 20:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕這週五是七夕情人節，桃園市楊梅故事園區當天下午3點至晚上9點推出年度限定企劃《月老の花緣 Disco Night》，園區將化身成大型復古浪漫戀愛舞台，199元購票能體驗DJ播音樂的復古Disco舞池，情侶在「合唱卡拉OK」能夠唱到飽，單身者也能期待一段合唱邂逅，活動壓軸為創作歌手「163braces」吳朵芸晚間8點現場獻唱，陪伴戀人度過浪漫情人夜。

週五晚上5點半起，園區化身戀愛舞台，除了卡拉OK唱到飽，還有「心動瓶中信戀愛池」；釣魚池裡擺滿台啤酒瓶，購票民眾將實際拿釣竿釣酒瓶試試驚喜手氣有機會抽中市值1萬5800元的溫泉酒店蜜月套房住宿券；「天使塔羅亭」在頌缽聲中沉澱心靈，可抽取專屬天使祝福卡，獲得命定的浪漫啟示。

民眾若無購票，下午3點起也有「夜來夜浪漫」免費市集，其中有胖卡餐車與文創市集，還能在「樹下戀愛漫畫租書店」與Bling Bling心動打卡牆，感受粉紅泡泡的七夕氛圍，還有「隱藏版」老派兜售員販售復古糖果，或用銅板價盲抽清涼復古飲品，另有戶外免費表演，可欣賞街頭藝人演出。

園區主理人郭書萍表示，園區就像月老一樣媒合有情人，藉古色古香的園區建物，感受浪漫氛圍，這次也邀請極受大學生歡迎的歌手吳朵芸在園區開唱，其YouTube訂閱數近百萬，清亮嗓音唱進心坎，藉此吸引年輕人，未來想再訪園區，活動可線上或現場購票，沒購票的民眾，也能以小額付款體驗部分活動，或逛逛免費市集、欣賞戶外免費演出，一同度過浪漫七夕夜。

楊梅故事園區《月老的花緣》活動場地。（桃園市文化局提供）

