嘉義縣今年汰舊千台機車 風災後加碼補助300萬

颱風、豪雨造成許多機車損壞，嘉義縣環保局加碼300萬元補助老舊機車汰換。（資料照）

2025/08/27 18:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府環保局今年第一批汰舊機車補助528萬元，已申請額滿、汰舊1000輛機車，7月後接連颱風、豪雨造成機車泡水損壞，為減輕民眾汰換機車負擔，縣環保局加碼300萬元補助經費，9月5日上午11點，環保局官網線上開放登記申請。

縣環保局說，長期透過汰舊換新補助，鼓勵民眾淘汰老舊機車、換購電動機車，2020至去年淘汰64499輛老舊機車，今年第一批補助528萬元3月公告後迄今已額滿，汰舊1000輛機車。

縣環保局說，丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨後，許多機車泡水損壞，加碼300萬元推動第二批補助，2014年12月31日前、出廠滿10年老舊機車都可申請，2003年12月31日前出廠車輛，每輛補助4000元；2004年元旦至2014年12月31日前出廠車輛，每輛補助2000元。

縣環保局說，申請汰舊補助條件須為設籍嘉義縣民，汰舊機車車籍須於2024年12月31日前設籍嘉義縣，老舊機車需在今年12月31日前報廢、完成車體回收，補助用完為止。淘汰老舊機車同時換購電動機車，可加碼申請經濟部產業發展署補助，最高每輛補助21000元，歡迎民眾踴躍申請。

