吃貨必看 2025台中鍋烤節火鍋、燒烤、蔬食冠軍一次看

台中市第3屆鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」榜單出爐，今年有658家參賽，總投票數突破566萬張。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/27 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕

台中市第3屆鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」榜單出爐，今年有658家參賽，歷經1個月票選，總投票數突破566萬張，今天由市長盧秀燕揭曉，分別為「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒崇德店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」，以及新增鍋烤蔬食獎「不葷主義茶餐廳」。

盧秀燕表示，鍋烤節每年都選在夏天舉辦，逆勢行銷，成功帶動整體餐飲營業效益，去年餐飲整體營業額成長逾6%。

今年的票選比賽競爭激烈，店家自主加碼抽國際機票、瘋狂祭優惠，最終票選出「十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」冠軍，分別為火鍋品牌店家組的十二段鍋物堂大里店，得票數3萬6750；火鍋巷弄美食組的北澤壽喜燒崇德店，得票2萬1994；燒烤品牌店家組的老井極上燒肉福科店，得票數12萬4668；燒烤巷弄美食組的烤狀猿大里店，得票數8萬3967，以及鍋烤蔬食獎為不葷主義茶餐廳，得票數2萬5538。

盧秀燕今天也抽出最終百組萬元券得主，及壓軸汽車大獎，現場callout住嘉義市、獲得汽車大獎林小姐，因為兒子在台中工作，因此和兒子吃鍋烤投票。

另外今年「就是愛鍋烤徵件競賽」，參賽者年齡最小僅7歲，從基隆到台南都有民眾參賽，今年冠軍得主「嘻哈鍋烤情-HANG MA」，為首次以饒舌奪冠的參賽者，是兩位來自忠明高中嘻哈研究社的成員，將嘻哈元素與鍋烤文化結合創作。

今年火鍋品牌店家組、巷弄組前5名分別為十二段鍋物堂大里店、萬客什鍋美村店、燒瓶子大肆の鍋南屯店、海底撈火鍋台中廣三SOGO、牛比蔥壽喜燒漢口店，以及北澤壽喜燒台中崇德店、鍋將日式涮涮鍋、岩漿火鍋台中公益店、叁丘しゃぶ San hills shabu、石全石美石鍋專賣店豐原店。

燒烤品牌店家組、巷弄組前5名分別是老井極上燒肉福科店、屋馬餐飲集團

、森森燒肉公益店、Oh my原燒台中公益店、KoDo和牛燒肉北屯店，以及烤狀猿大里店、一頭牛日式燒肉公益店、澄居烤物燒肉漢口店、羊角炭火燒肉文心店、沐葉。

蔬食鍋烤店家前3名為、不葷主義茶餐廰 （蔬食）、岩手日式炭火燒肉 （蔬食）、

昭日堂鍋煮 （蔬食）。

