北市府要拆公館圓環、填平公車地下道 行人團體8/28開記者會抗議

2025/08/27 18:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市政府今天（27日）突然宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，要拆公館圓環、填平公車專用道地下道。行人路權團體「行人零死亡推動聯盟」等多個交通團體發表聲明，對於台北市政府不重視交通專業、忽視道路標線標誌設置重要性的立場表達抗議，並預計在明天（28日）在公館圓環舉行記者會，抗議蔣市府強拆圓環。

自台北市政府今年3月提出要將公館圓環改為正交路口起，聯盟在多次市府會議及會勘中不斷表明現行圓環設計仍有改善空間，無論是各路口的行人空間改善或是汽機車行車動線問題，應嘗試以成本較低的標線標誌改造，使其成為進步的現代圓環，並且以改善後的現代圓環重新做車流評估，以免填平公車道將犧牲弱勢用路人和學生權益。

聯盟也與各個交通團體共同討論並提出現行改善調整方案、提供北市府圖面做為設計參考。然而今天北市府上午一場臨時記者會，批評民團提出的方案改善效果有限，甚至以「劃設導引線對交通安全改善無用」而不予參考的離奇說法，聯盟表達完全無法認同。

聯盟表示，在過往倡議中的基本立場，便是保障行人、自行車、身障者、推娃娃車等弱勢用路人的權益為優先，而良好的道路設計可使車流動向正常，減少車流複雜交織以降低擦撞，行人在路側或路外人行道上的風險也隨之降低。北市府提出的正交方案確實能有效提升行人通行空間，該會給予肯定。

聯盟指出，交通工程要宏觀看待整體道路設計，而非單一項目，劃設車道導引線竟會被北市府說「導引線未有預期效果」，因為越界嚴重，因此要強調，現今北市府只願在「出環」時劃設導引線，不願在「入環」時增設導引線，一開始用路人就不知如何選擇車道，到了出環時才發現選擇的車道錯誤，只能「硬切」出去，北市府如此倒因為果，跟過往所接觸過的北市府交通主管機關有很大差異。

聯盟說，北市府以不信任標線為理由、強硬拆除圓環和填平公車地下道，這樣先射箭再畫靶的決策方式，不僅不尊重地方居民意見表達和用路需求，也不符合科學原則，龐大成本更是浪費民脂民膏，還影響學生等公車使用者的權益，造成交通更加壅塞。

聯盟認為，政治不應凌駕交通專業，若北市府為了公館圓環竟可捨棄過往的道路標線設計原則，那聯盟擔憂未來北市府是否也會以這樣的面貌來面對其他交通問題。

