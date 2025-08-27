為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「觀光100亮點」9月主打新竹縣 9、10月住宿加碼送優惠券

    新竹縣五峰鄉的張學良故居。（記者黃美珠攝）

    2025/08/27 18:38

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣內有4個景點入選為觀光署的「台灣觀光100亮點」，且將是9月主打星縣市，縣府攜手20家旅宿業者，將從9月1日起到10月31日為止，推出「主打星優惠券」活動，期間入住合作旅宿的活動專案房型來客，就享有旅宿專屬優惠外，縣府還將再送「青蛙石天空步道門票優惠券」、「峨眉湖遊艇船票150元抵用券」。

    新竹縣這次入選「台灣觀光100亮點」的景點共有4處，分別是：峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區以及司馬庫斯部落。縣府今年8月中前往新加坡參加秋季旅展NATAS Holidays時也特別行銷，吸引許多新加坡民眾關注和諮詢；而最新公布的《米其林指南》也把縣內多家在地餐廳納入推薦名單，另外展現新竹縣的美食魅力，趁著「主打星優惠券」活動，祭出前述優惠希望吸聚2日遊的來客進入新竹縣。

    縣府交通旅遊處長陳盈州表示，配合觀光署台灣觀光100亮點的「亮點集時樂」活動，9月到訪新竹縣4大亮點者點數可獲加倍，還有機會抽中Apple Watch、風格露營摺疊椅等。他們也為進行中的「森遊竹縣」登山集章活動加碼，透過成功挑戰司馬庫斯步道這個隱形任務，要送給來客限量的新竹縣吉祥物~皮皮獅玩偶。

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落的宏偉巨木。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉鄉峨眉湖。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉的青蛙石天空步道。（記者黃美珠攝）

