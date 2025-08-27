為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    未來一週桃園以北恐飆破38度 僅「這2天」可喘口氣

    各地高溫預測。（中央氣象署提供）

    2025/08/27 18:03

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週依舊存在高溫威脅。中央氣象署提醒，接下來維持偏東風環境，除了週日、下週一水氣較多，極端高溫發生機率較低，西半部地區局部氣溫有機會達到36度或以上，桃園以北可能有38度極端高溫；降雨方面，未來一週各地大致多雲到晴，午後需注意短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明後兩天水氣稍微減少，環境偏東風，迎風面從基隆北海岸、東半部到恆春半島有降雨出現，尤其花東、恆春半島雨量較多，其他地區晴到多雲，午後在中南部地區、北部山區有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢發生機率。

    週六到下週一水氣稍微增多，黃恩鴻說明，其中，週六花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雨量增多，午後有局部短暫雷陣雨；週日、下週一水氣增加沒那麼多，東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨到上午中南部地區也有局部短暫陣雨。

    黃恩鴻說，下週二、週三回到偏東方的環境，水氣略減少一些，花東、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，黃恩鴻提醒，未來一週至下週都還是偏東方的環境，西半部還是偏熱，但雲量或水氣比較多的時候高溫會略降一些，西半部局部高溫仍可能達到36度以上，桃園以北甚至可能會有38度極端高溫，僅週日、下週一相對緩和。

    至於有專家提到，下週可能有2個颱風生成，黃恩鴻解釋，目前菲律賓附近有熱帶擾動，持續向西移動，位於海南島附近，環流範圍相當大，發展緩慢，有機會發展為熱帶性低氣壓，但機率沒有很高。另外，下週菲律賓東方到關島一帶仍是大低壓帶，有擾動生成，但變化較大，系統時有時無，還有待觀察。

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

