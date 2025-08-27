為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林最受歡迎斗六籽公園球場遭破壞 歹徒抓到了

    斗六籽公園風雨籃球場去年4月啟用，成為雲林最受球友歡迎的戶外球場，最近有民眾發現場內籃框柱的防撞泡棉遭破壞，破碎棉屑散落一地。（民眾提供）

    斗六籽公園風雨籃球場去年4月啟用，成為雲林最受球友歡迎的戶外球場，最近有民眾發現場內籃框柱的防撞泡棉遭破壞，破碎棉屑散落一地。（民眾提供）

    2025/08/27 17:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斥資2500萬元整建的斗六籽公園風雨籃球場，去年4月啟用，成為雲林最受球友歡迎的戶外球場，最近有民眾發現場內籃框柱的防撞泡棉遭破壞，破碎棉屑散落一地，縣府教育處調閱監視器發現「凶手」竟是3隻狗，損壞部分已報修。另雲林縣動植物防疫所接獲陳情，今（27）日前往捕捉，只捉到1隻，結紮後再放到其他地點。

    斗六籽公園原有4座露天籃球場，因年久失修多處損壞，加上極端氣候夏季高溫酷熱，不少籃球愛好者反映希望能增設屋頂，斗六市公所爭取到體育署、縣府及公所自籌，共計2500萬元，重建後有2座風雨球場、2座露天球場，每天都有很多球友前往打球。

    有民眾昨天（26日）前往打球發現籃框柱的防撞泡棉遭破壞，懷疑是有人故意為之，在臉書地方社群PO文，引起網友議論。斗六市長林聖爵也上網留言，指教育處調閱監視器，確定破壞者是3隻狗，從畫面顯示約在25日晚上11點50分左右，3隻狗圍著籃框柱邊咬邊搖尾巴。

    林聖爵把監視器畫面PO出後，不少網友討論3隻流浪狗，有人說牠們會追逐行經機車，也有球友說3隻狗很乖，進到球場躺在地板上睡覺，不會咬人。

    教育處體育場場長孫瑞鴻表示，已先將遭破壞部分以封鎖線、三角錐圍起來，並通報廠商前往換修，球場有圍網，將加強宣導球友離開時記得把門關上。

    3隻流浪狗進入斗六籽公園風雨籃球場咬碎球框柱防撞泡棉。（縣府教育處提供）

    3隻流浪狗進入斗六籽公園風雨籃球場咬碎球框柱防撞泡棉。（縣府教育處提供）

    縣府教育處將遭咬壞的球框柱圍起來，並通報廠商換修。（記者黃淑莉攝）

    縣府教育處將遭咬壞的球框柱圍起來，並通報廠商換修。（記者黃淑莉攝）

