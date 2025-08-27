為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投重大陸上交通事故演習 跨縣市動員630人實戰演練

    南投縣27日舉辦重大陸上交通事故演習，出動消防機器人參與演練。（記者張協昇攝）

    2025/08/27 17:29

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今（27日）舉辦重大陸上交通事故演習，模擬化學槽車在高速公路與遊覽車撞擊，遊覽車翻落高架橋下的重大交通事故搶救過程，除結合中央與地方相關單位多達六三○人參與演練，也出動兩部消防機器人，演練過程逼真。

    由南投縣警察局交通警察大隊規劃的這場重大陸上交通事故演練，今下午於南投市國道三號交流道下方空地舉行，模擬高速公路交流道附近一台裝滿化學原料的化學槽車，遭受後方遊覽車撞擊，導致遊覽車翻落橋下，後方多台轎車連續追撞的重大交通事故，共動員高公局、警察、消防、縣府、公所等相關單位人員及義消、義警等民間團體演練，台中市及彰化縣的救護車與消防車人員也來支援。

    為求演習逼真，現場借來報廢的遊覽車及轎車等車輛作為道具，並出動消防機器人，演練科目包括遊覽車受困傷患搶救、化學槽車毒化物外洩處理、大量傷患檢傷緊急醫療救護、罹難者遺體安置及財物處置、環境清理及道路復原，以及召開記者會發布訊息等。

    此次演習，擔任指導官兼召集人的行政院政務委員季連成，率相關部會人員組成的評核小組到場視察觀摩，季連成講評時表示，此次演練展現出相關單位平日在整備及訓練等各方面都相當確實，惟也提醒大家在面對突發交通事故的第一時間，無論是通報、處理、搶救或後續的預防教育，每一環節都環環相扣、至關重要，熟悉平時的演練，在面對實際狀況發生時，才能有正確的反應和行動準則。

    南投縣27日舉辦重大陸上交通事故演習，演練搶救受困遊覽車傷患。（記者張協昇攝）

    南投縣27日舉辦重大陸上交通事故演習，演練大量傷患檢傷緊急醫療救護。（記者張協昇攝）

    南投縣27日舉辦重大陸上交通事故演習，演練化學槽車毒化物外洩，消防人員著防護衣處理過程。（記者張協昇攝）

