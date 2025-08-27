食品公司老董澎湖海釣新船下水 自家產品「擲吉」大放送

食品公司老闆大手筆，自家生產產品大放送。（記者劉禹慶攝）

2025/08/27 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕上市食品公司果然出手不凡！老闆愛釣魚，斥資打造「德麥1264」遊艇，今（27）日在西嶼赤馬漁港舉行首航儀式，依照澎湖傳統擲吉，別出心裁以自家產品大放送，吸引數百人接船，大家都滿載而歸。

這場新船下水擲吉的食品，都是市場上受歡迎的品項，包括花生麻糬、貝果、雪Q餅、鳳梨酥、巧克力、馬卡龍。貝果、鳳梨酥等食品包裝上都印了「德麥1264入港儀式」，不僅可食還能有收藏價值，不少人由馬公專程開車去接船。

擲吉是澎湖人傳統習俗，箱子、雨傘、撈網等齊出，裝備顯得相當專業。「德麥1264」在眾人期盼及鞭炮聲中入港，澎湖新船擲吉的擲與接歡喜場面，依照傳統習俗展開。

食品大老闆也沒有令眾人失望，擲吉的食品質好量多，每個人都有份，甚至於不小心掉落海中的食品，也有人搶撿。據了解，這艘遊艇是食品老闆用來釣魚的，他喜歡澎湖的海釣。

德麥食品公司創立於1989年，2015年4月9日正式上櫃掛牌，公司從事專業經營進口烘焙原料，在烘焙業思考如何創造新產品，讓烘焙業更成長、更賺錢，時常帶領烘焙從業人員出國考察，引進先進國家歐、美、日的高級原料，讓消費大眾有更健康、更美味的烘焙產品可以享用。

食品公司老闆釣魚船，在西嶼赤馬漁港舉行下水典禮。（記者劉禹慶攝）

