安平靈濟殿孤棚祭 文創商品「豬仔會」撲滿人氣旺

安平靈濟殿孤棚祭 文創商品「豬仔會」撲滿，造型呆萌可愛，詢問度破表。（安平靈濟殿提供）

2025/08/27 17:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平靈濟殿「孤棚祭」已傳承百餘年，是安平區特有農曆7月普度儀式，2016年登錄為台南市無形文化資產。每年農曆七月九日（國曆8月31日），靈濟殿都會舉辦綁篙餞DIY體驗，今年適逢星期假日，靈濟殿擴大辦理祭典活動，邀請民眾共同參與、體驗這項特殊的宗教文化。

靈濟殿主委何志章說，今年祭典活動有2大亮點元素，分別是「青少年」與「豬仔會」。這是靈濟殿為了讓祭典文化能向下紮根，特地與安平國中本土語文化社合作，辦理孤棚祭主題導覽培訓夏令營，今年孤棚祭活動除了延續以往受歡迎的綁篙餞體驗，解說部分首次由安平國中學生做為導覽主力。

至於「豬仔會」，在民間信仰中，祭祀時使用全隻生豬，代表信眾虔誠、隆重的心意。但是豬隻的成本非常高，對於早期的先民是一筆沉重的負擔，先民為了解決經濟上的困境，發展出當地獨有且專為孤棚祭供應全豬敬品的民間儲蓄互助會「豬仔會」。為了延續先民的團結、互助精神，文創商品「豬仔會」撲滿，也應運而生。

何志章說，去年僅訂製少量吉祥物「豬仔會」，主要供展覽及贈與紀念用。「豬仔會」撲滿造型呆萌可愛，再加上特別設計「只進不出」Q版符令，去年甫推出，詢問度立即破表，甚至還出現團購名單，受歡迎的程度讓廟方也始料未及。

安平靈濟殿「孤棚祭」綁篙餞DIY體驗活動，今年擴大辦理祭典。（安平靈濟殿提供）

