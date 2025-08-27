「環境部之狼」李健育事件延燒 部長公開信曝「尚有其他共同行為人」

環境部同仁今日收到部長公開信，信中表示，李健育性騷擾案件尚有其他共同行為人，已立刻啟動調查。（記者黃宜靜攝）

2025/08/27 17:06

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部（原環保署）環境督察總隊總隊長李健育，前年爆出多次利用公務上的權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾與性侵害，監察院去年彈劾並移送懲戒法院，4月裁定羈押禁見，台中地檢署6月13日偵查終結，認定他強制猥褻、利用權勢猥褻與強制性交4名女性，共計10罪而起訴；環境部同仁今日收到部長公開信，信中表示，李健育性騷擾案件尚有其他共同行為人，已立刻啟動調查。

李健育於前年被指控利用公務權勢及機會，對4名女下屬與訓練班女學員性侵害共10次，起訴書也讓此人的惡行曝光，包括襲胸、熊抱、強吻喇舌，甚至用手指頭摳摸（插入）下體。他坦承部分犯行，但辯稱與女方交往中。台中地檢署偵查終結，認定他涉嫌觸犯刑法的強制猥褻共6罪、利用權勢猥褻共3罪、強制性交共嫌1罪，共計10罪而提起公訴。

以下為環境部同仁收到的部長公開信全文： 各位同仁好： 近期部長信箱接獲陳情，有關本部改制前發生環境督察總隊李姓前總隊長性騷擾案件，尚有其他共同行為人。 為釐清相關案情，全面審視處理，我立刻啟動調查，並聘請外部專家組成專案調查小組，另依當事人意願提供心理諮商，並為其後續司法救濟提供支援。 本部對於性騷擾等違反性平之不當行為絕對零容忍。過往因為性騷擾防治意識的欠缺，以及對於性別平等的輕忽，部分主管可以應作為而未作為，造成部分同仁受到傷害，即便加害人已遭到檢察官起訴並羈押，但這不代表就此可鬆懈。 本部除會持續強化同仁職場性別平等意識，並落實性騷擾防治，也希望藉此次外部專家的協助調查與審視處理，讓沉默與姑息的人得到警惕。 對於受影響同仁，感謝他們願意站出來，指控這些不法逾矩的侵犯行為，本部會持續提供一切必要支援，陪伴完成司法追訴，並輔導協助其盡快走出陰影。公務機關有明顯的規範，無形中也相當僵化，過去如果做得還不夠，我希望能夠更完善。 同時，也向各位同仁再次重申，若有知悉他人或自己曾遭遇不當對待，或掌握任何涉及包庇、幫助或隱匿等相關資料，請直接來信部長專用信箱與我聯繫。 啓明 敬上

環境部（原環保署）環境督察總隊總隊長李健育，前年爆出多次利用公務上的權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾與性侵害，監察院去年彈劾並移送懲戒法院，4月裁定羈押禁見，台中地檢署6月13日偵查終結起訴。（資料照）

