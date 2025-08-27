台版朝聖之路來了！馬祖徒步慢旅 船老大鄭智新、作家謝哲青帶路

馬祖國家風景區管理處著手打造國際級徒步旅行品牌，10月起推出「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」深度徒步路線。（觀光署提供）

2025/08/27 16:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕海內外徒步朝聖引起各地民眾競相參與，馬祖國家風景區管理處希望打造國際級徒步旅行品牌，首次推出「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列深度徒步路線，10月初陸續上網，邀請國人放慢腳步探索馬祖，同時也融入環境教育元素，提倡實踐「淨行」責任旅遊。

馬管處今天在台北舉辦徒步旅行路線宣傳活動。觀光署主任祕書方正光說，馬祖列島以鬼斧神工的戰地史蹟、古樸閩東石屋聚落、壯麗海蝕地形與珍貴燕鷗生態，吸引無數遊客造訪；多數遊客以快速打卡式觀光為主，為引導民眾更深入感受馬祖，響應環境永續發展，馬管處規劃「島嶼淨行」主題活動，「徒步」不僅是單純的移動，更是一種與土地、文化深度連結的方式。

馬管處處長洪志光指出，徒步朝聖近年在海內外掀起浪潮，成為旅遊新興活動，包括西班牙聖雅各朝聖之路、日本熊野古道徒步之旅。馬祖是全國唯一沒有紅綠燈的縣市，各島擁有完善步行系統，更有獨特閩東建築、億萬年花崗岩曲折海岸地景、四季分明的繽紛花季；「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」規劃多條兼具人文與自然景觀的徒步路線，希望帶領旅客深度探索馬祖之美。

馬管處預計規劃8到10條路線，包括「南竿宗教祈福之旅」探索馬祖信仰文化與寺廟古蹟；「莒光戰地文化之旅」深入昔日軍事據點，了解戰地歷史人文；「北竿自然生態之旅」欣賞燕鷗與海蝕地貌，體驗花季生態；「東引地質景觀之旅」探索島嶼最北端，體驗壯麗花崗岩奇景。活動也融入環境教育元素，倡導維持當地遊憩環境。

徒步旅遊路線10月初起陸續公告於官網 及粉專「馬祖愛趴GO」 ，供旅客參考實踐；馬管處也與旅行社合作，推出馬祖徒步慢旅五日遊行程，供旅客選擇。徒步旅遊路線推出之後，馬管處將舉辦集章活動，旅客實地徒步走訪馬祖各島，旅途中集章即可兌換神祕好禮。

為替徒步旅遊暖身宣傳，馬管處9月17日邀請節目「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳與導遊「船老大」鄭智新實地帶民眾走訪莒光，體驗徒步路線，報名請洽活動連結（https://pse.is/837nqs）。10月20日則邀請旅行作家謝哲青帶路，帶民眾探索北竿螺山自然生態。

