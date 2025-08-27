引進鈴木一朗「秘密武器」! 豐原運動中心試營運 每天吸引逾3000人到場

台中市議員張瀞分體驗「初動負荷訓練室」的擴胸器材。（記者歐素美攝）

2025/08/27 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原國民暨兒童運動中心25日起試營運，每天都吸引逾3000人前往體驗，其中，自日本引進、被譽為傳奇球星鈴木一朗「秘密武器」的「初動負荷訓練室」成為一大亮點。

台中市運動局長游志祥表示，期待了14年的豐原國民暨兒童運動中心，是台中市第7座國運中心，試營運3天以來，每天都吸引逾3000人到場體驗，試營運將至31日止，9月1日會正式營運，期待讓豐原、后里、神岡區民眾可以享受最好的服務。

其中，位於1樓，自日本鳥取引進的「初動負荷訓練室」，被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」，成為豐原國民暨兒童運動中心亮點。

豐原國民暨兒童運動中心營運長廖佳洵表示，美國職棒賽時，鈴木一朗都用卡車裝著5台初動負荷器材，陪著他到各地比賽，包括事前的訓練及事後的恢復。初動負荷是打開身體關節活動度的一套器材，屬於多軌跡的訓練模式，可幫助打開肩膀或腿部的髖關節，不管是專業運動員加強訓練表現，或長者身體僵硬都可使用。

廖佳洵說，日本很多民眾都將此當成每日保養的一套器材，所以特別引進這套器材供市民使用，也可為手術之後恢復使用，未來將跟隔壁的亞洲大學附屬醫院簽屬合作意向，提供復健或骨科術後恢復的訓練，重要的是相關指導人員，都是到日本訓練數月的物理或職能治療師。

豐原區社皮里長涂力旋感謝豐原國民暨兒童運動中心營運業者，提供社皮里民9折及豐原區民95折優惠，不過，試營運期間，可能民眾對場館不熟悉，車子沒有停好，還有民眾一出場館就吸菸，家長擔心影響小朋友健康，經張瀞分議員跟衛生局反映，將儘快施作標線，在戶外設置明顯禁菸區，讓小朋友更安全，此外，民眾反映希望加強停車空餘位置標示等，也是未來需改善的地方。

豐原國民暨兒童運動中心初動負荷訓練室」成亮點，民眾都說讚，表示就算收費也要來。（記者歐素美攝）

豐原國民暨兒童運動中心3樓的綜合球場，潭秀國中手球隊與銘傳大學選手切磋球技。（記者歐素美攝）

豐原國民暨兒童運動中心溫水游泳池。（記者歐素美攝）

