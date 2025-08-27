為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    分享連結時「多一步驟」！ 網曝：可避免暴露帳號

    網友建議可將「?」及其後字元順手刪掉。（即時新聞攝）

    2025/08/27 16:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路普及，越來越多人意識到保護個人資料的重要性。有網友分享，他在和朋友分享連結時，都會把網址後面一串參數刪掉，「這樣就不會有你的帳號資料被分享出去」，文章PO出後引發網友熱議。

    有網友昨日在Threads上分享，許多網友想分享網址時，會發現網址後端有個「?」以及一串很長的英文加上數字、符號組成的代碼，但基本上這都是網站拿來追蹤數據，用於行銷的，對使用者沒有益處，尤其像是IG等網站狀況，這類代碼甚至還會間接暴露自己的帳號，他建議可將「?」及其後字元順手刪掉，除了資安問題，也可以讓網址更短，更好讀。

    據了解，網址後面帶有的這些追蹤參數，都屬於廣義的流量追蹤工具，透過在網址中加入特殊代碼，幫助網站或平台收集數據、優化服務，但對一般使用者來說，刪除這些參數不會影響連結的功能。

    文章下方，網友紛紛留言表示：「完全沒注意這個 原來可以刪呀」、「第一次知道 謝謝你的分享」、「都會刪掉+1」、「沒錯沒錯，希望大家養成刪除utm的習慣，尤其在匿名社群分享連結時，還會不小心暴露自己的私帳，好可怕」。

    在 Threads 查看

