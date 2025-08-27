為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    美濃農地遭盜採淪大峽谷 檢警傳喚10多人扣怪手、機具

    美濃農地遭盜採淪大峽谷，高雄檢警傳喚10多人扣怪手、機具。（民眾提供）

    2025/08/27 16:44

    〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕高市美濃區吉洋段、成功段遭非法盜採土石，慘留1公頃大、深26公尺的坑洞，儼如一座大峽谷，惹怒地方居民，甚至引發政治口水，橋頭地檢署今（27）日發動偵查，查扣14台怪手、機具，傳喚地主、承租人、司機等10多人，涉嫌違反廢棄物清理法等法。

    據了解，美濃吉洋、成功段社區居民，曾組砂石巡守隊巡查，發現一處聲稱要蓋停車場的農地，疑位於之前河道，後河水改道農地下蘊藏土石，被不法集團相中，承租後大舉開挖再回填不明廢棄物，重機具及怪手、砂石車輾壓聯外道路，經雨水沖刷造成附近道路坑洞難行。

    當地居民與政府、媒體會勘時，意外發現慘被挖得滿目瘡痍的農地，面積超過1公頃、深達5、6樓，約26公尺深的「大峽谷」，違法事證才曝光。

    橋檢今指揮環管署南區中心、保七總隊、高市警局等單位30多人，兵分多路帶回現場負責人、司機、小蜜蜂等9人，以及地主、承租人等共11人，挖土石機具暫扣於仁武區調查。

    據了解，全案目前由橋頭地檢署施佳宏、朱美綺檢察官指揮偵辦，保七總隊負責開挖美濃區成功段農地，確認有回填、堆置營建廢棄物情形。

    另新吉洋段農地坑洞也有持續擴大情形，檢警表示，該處同樣也有回填廢棄物情形，因重型機具及砂石車頻繁出入，不斷輾壓農路產生多處坑洞，危害附近居民行車安全。

