草商3國5外籍生報到！愛上台式早餐 量制服最感新奇

草屯商工5名外籍交換生，巴西簡思樂（左起）、蕭希希、法國林莉、巴西蕭谷、墨西哥戴米墨。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/27 16:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕來自法國、巴西、墨西哥的5名外籍交換生，今天到國立草屯商工報到，介於16、17歲的他們都是第一次到台灣，才住進草屯寄宿家庭2天，就愛上蛋餅、奶茶等的台式早餐，而今天到學校後量身挑制服，讓他們備感新奇，期待逛夜市，也喜歡運動的他們，在逛夜市之外，也希望未來能體驗空手道、射箭等運動項目。

國立草屯商工113學年度有法國和德國2名美少女外籍生，為師生帶來新的體驗和國際視野，新學年增為5名，包括巴西3人，墨西哥1人和法國1人，其中有3名女生，2名男生，他們在23日、24日陸續抵達草屯，並住進寄宿家庭，雖第一次到台灣，但對台灣天氣、食物很快就適應，寄宿家庭的home爸、home媽透露，5名外籍學生已經愛上台式早餐，尤其對蛋餅、奶茶讚不絕口。

5名外籍交換生今天到草屯商工報到，他們將到商業經營、會計、應用英語科入班上課，校長張正彥今天與多位主任、老師接待，並向他們介紹學校環境，校方今天也由專人為外籍生量身挑選制服（體育服裝）、書包，除丈量胸圍、腰圍、頸圍、手臂等尺寸，也讓他們量體重，學生對量身、量體重再挑制服程序大感新奇，因為在他們自己國家唸書還不曾有過這種經驗。

這些外國青少年除了想逛夜市外，也很希望能學空手道等運動，開學後扶輪社將會安排他們到旭光高中體驗空手道和射箭等運動。

外籍交換生對量身特選制服大感新奇。（記者陳鳳麗攝）

5名拿到草商校友會的100元美金的零用金，與校友會榮譽理事長洪麗珠（右3）、校長張正彥（右4）開心合照。（記者陳鳳麗攝）

