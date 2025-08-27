全薪生理假、敬老假陪長輩就醫 新北7家企業「好幸福」

新北市長侯友宜表揚7家幸福企業，分別提供優於法令或法令未規定的職場友善措施。（勞工局提供）

2025/08/27 16:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局推行「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫邁入第6年，今年共有33家企業通過審查，推動58項措施，包括全薪生理假、不扣薪家庭照顧假，還有陪伴長輩就醫的「敬老假」，受惠勞工達4萬7000人次。市長侯友宜今（27）日在市政會議頒獎表揚7家落實3項以上友善措施的幸福企業。

侯友宜表示，企業若要留住人才，推動社會祥和進步，就必須重視友善家庭與工作平等，期盼更多企業共同響應，攜手打造幸福新北。

獲獎企業中，裕隆經管、台北慈濟醫院與第一金證券等3家通過4項以上措施。其中裕隆經管將產假延長至9週，讓女性員工產後充分休養，隨著高齡化社會來臨，額外增加「敬老假」，員工可請假陪同父母就醫或居家照護。

台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠與健康促進活動，員工陳小姐說，她與家人就醫無後顧之憂，並透過健康促進活動強健體態，增進親子關係。

此外，第一銀行2023年以發放生育補助、員工及眷屬團體保險、增加陪產假、婚假及喪假天數等措施獲獎，今年再度以全薪病假、不扣薪家庭照顧假、辦理家庭日及發給旅遊補助等措施通過審查，成為幸福企業的楷模。

勞工局長陳瑞嘉指出，凡在新北市設有據點的企業，提供員工優於法令或法令未規定的職場友善措施，即可申請獎勵金。另根據性別平等工作法，百人以上雇主應提供托兒設施、措施，雖無罰則，但新北市117家上市、上櫃企業中，僅剩漢唐集成（股）公司尚未提供，將持續輔導。

