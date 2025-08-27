暑期公部門打工職場體驗 學生：每天都有不同驚喜

台東縣府舉行青年暑期職場體驗實施計畫，昨進行成果發表，。（記者劉人瑋攝）

2025/08/27 16:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府舉辦「青年暑期職場體驗實施計畫—成果分享會」，安排10位青年代表上台分享職場心得，展現2個月以來的學習成果與成長故事，縣府希望藉計畫留下更多青年，但還是傳出在綠島的工讀生當成渡假，曠職去游泳，或是勞資不合狀況，縣長饒慶鈴表示，未來將實行退場機制。

綠島工讀生曠職去游泳 縣府擬訂規範建立退場機制

青年們在活動中分享工讀經歷，如7月19日南田村出現疑似龍捲風，在社區關懷據點工讀的青年到了老人家中安慰、照護，聽著老人述說自己抱柱以防被吹走。青年認為，老人家最需要的還是陪伴。

將讀中正大學生物醫學科學一年級的李柏慧在幼教機構工讀，她喜歡和小孩相處才擇此工讀，工讀期間教授小朋友數學，每天都有不同的驚喜。

原來是有大學生到綠島服務業工讀，既沒有相關證照，天氣好就下海游泳、曠職，既未通知僱主又屢勸不聽，有的工讀生則是來自六都，一到偏鄉的非營利單位發現沒冷氣、台東又熱，還要自備筆電工作。民政處表示，這類勞資不合者，有再經過二次媒合，不成功而離開者佔不到1成，未來將再擬定雙方相關規範，也將要求資方詳述工作環境，如具備冷氣或電腦等工作設備。

