9月敬師月 北市教育局3大方案支持一線教師

9月份是敬師月，台北市教育局今（27日）宣布3大支持方案，包含建置教師專業發展空間2.0、提高獎勵金補助人數，以及擴大敬師月優惠項目。（資料照）

2025/08/27 16:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕9月份是敬師月，台北市教育局今（27日）宣布3大支持方案，包含「建置教師專業發展空間2.0」補助學校建置教師舒適、安全的休息環境；也提高獎勵金補助人數將各校獎勵名額比例由5%提高至10%；此外，也擴大敬師月優惠項目，今年提供優惠廠商較去年增加72家，成長近1倍。

教育局長湯志民表示，市府將以具體行動致敬教育工作者，讓教師在專業精進與生活照顧上獲得更全面的支持。教育局114學年度起推動「教師專業發展空間2.0」，將補助6至8所學校，每校最高90萬元，總補助最高720萬，新方案不僅是環境優化，更著重教師專業交流功能與心理支持，讓教師能在舒適、安全的環境中休息、舒緩情緒並進行專業對話，增進團隊凝聚力，同時也鼓勵教師共同參與設計與命名，讓空間真正成為教師的友善據點。

此外，114學年度起也修正「公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，將各校獎勵名額比例由5%提高至10%，獲嘉勉教師將由約1000名提升至2000名以上；今年教師節敬師金也首度擴大發放至私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，新增受惠人數逾6000人，發放總人數提升至3萬6000人以上，發放總額達7200萬元，營造更具支持性的校園氛圍。

今年敬師月教育局攜手台北市教師會，集結161家企業與場館，推出「教師專屬優惠寶典」，今年提供優惠廠商較去年增加72家，成長近1倍，包含首次加入的南港六福萬怡酒店、晶華酒店、寒舍艾麗酒店、納智捷等，還有更多加碼優惠，如101觀景台購票優惠從去年的9折加碼至今年的8折。

