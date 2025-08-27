為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中路邊停車無紙化 國家歌劇院周邊9/8起不開繳費單

    台中市路邊停車標繪綠色「P」標誌，不開立紙本繳費單。（台中市府提供）

    台中市路邊停車標繪綠色「P」標誌，不開立紙本繳費單。（台中市府提供）

    2025/08/27 16:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市路邊停車將朝無紙化發展，台中市長盧秀燕主持道路交通安全會報，宣布從9月8日起，國家歌劇院（7期重劃區）周邊路段首先啟用智慧停車無紙化，駕駛手機掃描後點選繳費，市區停車不再有收費單。交通局補充，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，由低位影像辨識、不開立紙本停車繳費單。

    盧秀燕今天（27日）下午在市政廳宣布，目前民眾停車都會收到收費單小直條，從9月8日起，小區域國家歌劇院周遭開始推廣無紙化收費，民眾停車後手機掃描點選繳費，這幾年來，台中購物節、鍋烤節都是無紙化登錄、兌領獎，超過300萬市民朋友熟練使用，「民眾被我們訓練得很好」。

    台中智慧停車無紙化登上國際舞台，交通局長葉昭甫趕往美國亞特蘭大，參加第31屆智慧運輸世界大會（8月24至28日），會中，台中以「美學×AI科技」展示全台首創低位影像辨識、AI隱私處理及多元支付整合成果，吸引交通部政務次長陳彥伯及多國交通官員關注。

    葉昭甫強調，智慧停車無紙化從9月8日正式上線，先於西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段啟用，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，由影像辨識記錄停放時間及停車費用，不開立紙本停車繳費單，車主離開車格後可線上即時查詢停車費。

    台中市路邊停車採低位攝影（黑色半月形），不需立桿拍攝兩邊車號。（台中市府提供）

    台中市路邊停車採低位攝影（黑色半月形），不需立桿拍攝兩邊車號。（台中市府提供）

